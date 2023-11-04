مربط دبي يتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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سجل مربط دبي للخيول العربية حضوراً قوياً في اليوم الثاني بمهرجان الشارقة للجواد العربي للخيول العربية الإنتاج المحلي في نسخته الـ20، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية «ECAHO» وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والعديد من المرابط والشركات، وشهد مشاركة 296 جواداً من الإنتاج المحلي، بفوزه في المركز الأول بالمهرات بعمر 3 سنوات من خلال الفرس «دي رسل»، والمركز الأول ببطولة الأفراس بعمر 4–5 سنوات من خلال الفرس «دي حوريه»، كما فازت بالمركز الأول بقسم كبار الأفراس «إ. س. شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحصد مربط عجمان من خلال «ع ج براكة» المركز الأول بقسم الأفراس بعمر من 6–7 سنوات.

الشوط الأول

تصدرت المهرة «ع ج ليما» التابعة لإسطبلات أمارا للخيول الشوط الثالث بقسمه الأول المخصص للمهرات بعمر من سنة إلى 3 سنوات 92,50 نقطة، والثانية «ريانة البستان» التابعة لإسطبلات البستان 91,80 نقطة، والثالثة المهرة «بي دبليو ديمة» لمعالي علي سالم عبيد الكعبي 91,70 نقطة.

القسم الثاني

وفي القسم الثاني للشوط الثالث حصدت المركز الأول المهرة «دي رسيل» لمربط دبي للخيول 92,40 نقطة، والثانية «ع ج سجلا» لمربط عجمان 92,00 نقطة، والثالثة «منار الزبير» للشيخ عبدالله خالد عبدالله محمد آل ثاني 91,80 نقطة.

«دي جوريه»



وحصدت الفرس «دي جوريه» لمربط دبي المركز الأول بالقسم الأول للشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر من 4–5 سنوات بمجموع 92,90 نقطة، والثانية الفرس «أجوان الزبير» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 92,30 نقطة، والثالثة «غنادير البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 92,30 نقطة.

الشوط الخامس

نجحت الفرس «ع ج براكة» لمربط عجمان في حصد المركز الأول بالشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر من 6-7 سنوات بمجموع 92,70، والمركز الثاني للفرس «ع ج أفكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي 92,10 نقطة، والثالثة الفرس «روعة مغيدر» لمالكها راشد سيف الزعابي 91,90 نقطة.

الشوط السادس

فازت الفرس «إ. س. شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالمركز الأول بالشوط السادس المخصص للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر بمجموع 92,80 نقطة، والمركز الثاني للفرس «دي إيناس» التابعة لمربط النور للخيول 91,50 نقطة، والثالثة الفرس «وهج الهيثم» لمالكها هيثم محمد سعيد الكندي 91,20 نقطة.

اليوم الختامي

يشهد اليوم الأحد ختام منافسات المهرجان 3 أشواط للفحول، إلى جانب الأشواط الـ6 الرئيسية للمهرجان، وستكون البداية بالشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4–5 سنوات، وبمشاركة 14 جواداً، يليه الشوط 11 المخصص للفحول بعمر 6–7 سنوات، وبمشاركة 12 جواداً، يليه آخر الأشواط التأهيلية الشوط الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات.

ويختتم المهرجان بأشواط البطولات الرئيسية الستة للإنتاج المحلي، وهي بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، وبطولة المهرات، وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهور، وبطولة الفحول.

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