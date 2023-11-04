الجواد «دريان» بطل «الهيلي» الرئيسي بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدلله

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تألق الجواد «دريان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في السباق الثاني لمضمار العين، ليتوج بلقب الهيلي في الشوط الخامس والرئيس بالأمسية، لمسافة 1800 متر، قطعها الجواد الأشقر صاحب السنوات الثماني، تحت إشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في زمن قدره 02:04:89 دقيقة بفارق 2.25 طول عن صاحب المركز الثاني.

إسطبلات العجبان

لمع نجم خيول إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، لتحقق ثلاثية (هاتريك) بإشراف عبدالله الحمادي، استهلها الجواد «انديس داي»، تحت قيادة أوسكار شافيز بانتزاعه لقب الخبيصي، في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر- تكافؤ-، ونجح الجواد الفائز في انتزاع الصدارة بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، وتوج الجواد «جيم» بقيادة المعتصم البلوشي بلقب الجيمي في الشوط الثالث للخيول المبتدئة والذي امتد لمسافة 1800 متر، بعدما تجاوز منافسيه بفارق 3.25 أطوال، وأكملت الفرس «أوبتيميزم» تحت قيادة ريان كوراتولو، الثلاثية بفوزها بلقب البصرة في الشوط الرابع لمسافة 1800 متر- تكافؤ- بعدما انطلقت بسرعة أكبر في الأمتار الأخيرة لتتصدر السباق بفارق 5 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

السباق الثاني

وكان مضمار العين أقام سباقه الثاني للموسم الحالي 2023-2024 أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

وضمن المنافسات، توج الجواد «عنيزة»، لخليفة سيف المقعودي، وإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الساد في الشوط الأول لمسافة 2000 متر- تكافؤ- وتقدم الجواد الفائز إلى الصدارة بفارق 2.75 طول عن ملاحقه المباشر.

واكتسحت المهرة، «هذلة»، لعلي الشاوي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، منافسيها بفارق 15 طولاً وبزمن قدره 01:56:03 دقيقة في الشوط السادس في الأمسية لتتوج بكأس الوثبة ستاليونز، لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

فاز المهر «وسام» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب جبل حفيت في الشوط السابع والأخير بالأمسية بعدما تجاوز منافسيه بفارق 4 أطوال، وهذا هو الفوز الثاني للمدرب الحضرمي بالأمسية والثالث للفارس بيسلي.

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