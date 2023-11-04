أقيم على مضمار «سانتا أنيتا»..نتائج مثيرة في افتتاح مهرجان «بريدرز كب» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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شهد اليوم الأول من مهرجان الـ«بريدرز كب»، الذي أقيم على مضمار «سانتا أنيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، الكثير من الإثارة والقوة، إذ توج «بيج إيفز» بلقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب مايكل آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 55.31 ثانية، وبفارق نصف طول عن «فاينت فورس» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب أدريان موراي.

وجاء في المركز الثالث «ستارلست» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت.

جوفنايل فيليز

ظفرت «جست إف واي آي» بلقب «بريدرز كب جوفنايل فيليز» المخصص للمهرات لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب ويليام موت، مسجلة زمناً قدره 1.44.58 دقيقة، وبفارق رقبة عن «جوديز برايد» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب خورخي أبرو.

وحلت ثالثاً «كانديند» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب تود بليتشر.

فيليز تيرف

حققت «هارد تو جستفاي» لقب «بريدرز كب جوفنايل فيليز تيرف» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب تشاد براون، مسجلة زمناً قدره 1.34.42 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «بورتا فورتونا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب دوناتشا آيدين أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «شي فيلز بريتي» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدربة شيري ديفو.

بريدرز كب جوفنايل

ظفر «فيريسنيس» بلقب «بريدرز كب جوفنايل» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، مسجلاً زمناً قدره 1.41.90 دقيقة، وبفارق 6 أطوال وربع الطول عن «موث» لـ«إسطبلات زيدان للسباق» بقيادة الفارس خوان هيرنانديز وإشراف المدرب بوب بافرت.

وحل ثالثاً «لوكد» بقيادة الفارس خوسيه أورتيز وإشراف المدرب تود بليتشر.

جوفنايل تيرف

اقتنص «أنكوتشنابل» لـ«الشقب ريسنج - كولمور - ويستربيرج» لقب «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار العشبي، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.33.65 دقيقة، وبفارق طول ونصف الطول عن «مونتن بير» بقيادة الفارس ديلان براون ماكموناجل وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وجاء في المركز الثالث «ماي بوي برينس» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مارك كاس.

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