«ملتقى خيول السباق العربية» 27 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، 400 مشارك في الملتقى العالمي لخيول السباق العربية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

ويقام الملتقى ضمن أسبوع حافل بالفعاليات والسباقات يمتد إلى 3 ديسمبر المقبل، ويتسم بأنه من أهم الأحداث الرياضية في العالم، ويتم تنظيمه سنوياً في أبوظبي، بمشاركة العديد من الملاك والمدربين والفرسان من مختلف الدول، ويحظى باهتمام عالمي من جميع المهتمين بخيول السباقات العربية في العالم. وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن الملتقى أصبح محط اهتمام العالم ويحظى بقيمة كبيرة؛ لما يقدمه من مكاسب عديدة لملاك ومربي الخيل العربي، والمدربين والفرسان، ويسهم في تبادل الخبرات بين المهتمين بصناعة الخيل.

ترقب

وقالت: «يترقب العالم الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري لانطلاق الملتقى العالمي لخيول السباقات العربية، الذي يحظى بأهمية بالغة لدى المهتمين حول العالم، وينتظر حضور أكثر من 400 ضيف من أنحاء العالم للمشاركة في هذا الملتقى، ومتابعة أحدث التطورات عن الخيول العربية».

وأوضحت: «ستكون المشاركة الفرنسية تحديداً ذات حضور خاص في الملتقى؛ نظراً للاهتمام الكبير من قبل الفرنسيين، كما أبدت العديد من الشركات الفرنسية رغبتها في الحضور لعقد العديد من الصفقات».

وأشارت صوايا إلى أن سباق «جوهرة التاج» للخيول العربية الأصيلة، الأقوى والأغلى على مستوى العالم، سيستكمل هذا الأسبوع الحافل، حيث سيقام يوم 3 ديسمبر المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مضيفة: «هذا السباق هو الأقوى والأغلى على المستوى العالمي، لقوة الخيول المشاركة فيه من جميع أنحاء العالم، وقيمة جائزته المالية، التي تبلغ 5 ملايين درهم».

وأوضحت أن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمضمار العين، سيقام في الأول من ديسمبر المقبل، يليه في اليوم التالي سباق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للقدرة – للسيدات بقرية الإمارات العالمية، ويقام أيضاً تحت مظلة المهرجان.

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