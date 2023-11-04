الإسطبلات الخاصة تطارد «كأس الوصل» اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، صباح اليوم، كأس الوصل للقدرة؛ المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وينقسم السباق الذي ينطلق في الساعة 6 صباحاً إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وتدافع إسطبلات SS عن اللقب الذي حققته في الموسم الماضي بواسطة الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «بولي»، واحتل الوصافة الفارس منصور خميس محمد على صهوة «ابيكس اركبيلاد» لإسطبلات زعبيل، بينما كان المركز الثالث أيضاً من نصيب إسطبلات زعبيل عن طريق الفارس عبدالله العامري على صهوة «بوبانج الأندلس».

جوائز

وأعلنت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180.000 درهم، والمركز الثالث 160.000 درهم، والمركز الرابع 50.000 درهم، والمركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس وإلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

مشاركة

ومن المتوقع أن يشهد كأس الوصل مشاركة واسعة من الإسطبلات الخاصة في الدولة بعد أن شهدت ضربة البداية في تحدي سيح السلم أول سباقات موسم مدينة دبي الدولية للقدرة مشاركة مميزة بواقع نحو 166 فارساً وفارسة، كما أكدت العديد من الإسطبلات جاهزيتها للسباق.

وسيعقد الاجتماع التنويري قبل السباق عند بوابة الفحص البيطري كما سيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، كما يمنع تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

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