«مهرجان يوم الافتتاح» يعيد الحياة إلى مضمار جبل علي اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تعود الحياة إلى مضمار جبل علي، اليوم، مع انطلاق السباق الأول للموسم الأصفر العائلي، الذي سيحمل اسم «مهرجان يوم الافتتاح»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط السادس الرئيس «كأس افتتاح الموسم» لمسافة 1600 متر برعاية «شادويل» البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بمشاركة 12 خيلاً، أبرزها: «الهزيم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«زينهم» لـ«شادويل»، و«سيلفر جوبيلي» و«رازل دازل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«ديزرت آنجل» لزياد كلداري، و«ميستري فوكس» و«ديلوريان» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«فايولنت جاستيك» لفايبهاف شاه، و«المسيان» و«هايد بارك» لسلطان علي، و«فاير جروب» لمالكه البشير سالم الحراري، و«مابوتو» لـ«رايجاك ريسينج».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «كأس الوثبة ستاليونز»، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 70 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً، أبرزها: «عارف» و«حسام» لـ«ياس للسباقات»، و«أوتينا» و«رابح الريف» و«يونايتد سبيريت» لـ«إسطبلات العجبان»، و«آر بي بستيفا» لـ«الإسطبلات الوطنية».

الشوط الثاني

تشارك في الشوط الثاني «سباق المبتدئة ستيكس» لمسافة 1000 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 10 خيول، أبرزها: «أجديت» و«مزاحم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«آيرونسايد» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«العربد» لناصر عسكر، و«بنزيمة» لحمد راشد بن غدير.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «نوفيس ستيكس لعمر سنتين» لمسافة 1000 متر برعاية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 6 خيول، أبرزها: «مرسوم» و«ترجمان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«ربدان» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، و«بريما سمر» لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، و«رأس الحد» لناصر محمد ناصر الحشار، و«وير ذا وايا» لذياب غانم راشد المزروعي.

الشوط الرابع

تشارك في الشوط الرابع «كأس بنك دبي التجاري» لمسافة 1200 متر البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 9 خيول، أبرزها: «أوندا روجينتي» و«ديزرت سفاري» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ثوبان» و«زامط» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الشيبي» لناصر عسكر.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «كأس دبي للمرطبات» لمسافة 1400 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً، أبرزها: «الجنوب» و«صائد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إنرجيتيك» لخليفة سعيد سليمان، و«باور سوليوشن» لسلطان علي، و«الحجاج» لمحمد أحمد علي السبوسي، و«أكارم» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الشوط السابع

تشارك في الشوط السابع «كأس المشرق لخدمات الري» لمسافة 1800 متر البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، 9 خيول، أبرزها: «مكفول» و«ثائر» و«وصال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الوريث» لعبدالله سعيد النابودة، و«فليم تالون» لمحمد راشد بن غدير، و«خباب» لـ«نقابة لاست لوب».

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