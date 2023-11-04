خيول الإمارات ترفع راية التحدي في ثاني أيام «بريدرز كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات غمار سباقات اليوم الثاني من مهرجان الـ «بريدرز كب» على مضمار «سانتا انيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ سيشارك «سيسكاني» لجودلفين في الشوط الأول «ثروبريد افتركير ألاينس ستيكس»، لمسافة 2600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «توايلايت ديربي» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي، مشاركة 13 خيلاً، أبرزهم «سيلفر نوت» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثالث

يدافع «كوديز ويش» لجودلفين عن لقب الشوط الثالث «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو، وإشراف المدرب بيل موت.

الشوط الرابع

تشارك «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين في الشوط الرابع «بريدرز كب فيلي آند مير تيرف» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «بريدرز كب فيلي آند مير سبرنت» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، مشاركة 9 مهرات وأفراس، أبرزهن «مطرية» لجودلفين، بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب براد كوكس.

الشوط السادس

تشارك بطلة الـ«1000 جينيز الإنجليزي» «موج» لجودلفين في الشوط السادس «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، بقيادة أوشين ميرفي، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

كما سيشهد الشوط مشاركة «ماستر اوف ذا سيز» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع «بريدرز كب ديستاف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، مشاركة «بريتي ميسشيفاس» لجودلفين، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب برندان والش.

كما سيشهد الشوط أيضاً مشاركة «ويت بينت» لجودلفين، بقيادة الفارس فلافيان برات، وإشراف المدرب براد كوكس.

الشوط الثامن

يشارك «مستهدف» لـ«شادويل» صاحب الإنجازات المتميزة في الموسم الإنجليزي المنصرم في الشوط الثامن «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون، وثادي جوسدن.

الشوط التاسع

يشهد الشوط التاسع «بريدرز كب كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها «بروكسي» لجودلفين، بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب مايكل ستيدام، «كلابتون» لـ«ر ر ر للسباقات»، بقيادة الفارس تايلر جافاليوني، وإشراف المدرب تشاد سامرز.

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