غداً.. مضمار جبل علي يفتتح سباقاته للموسم الجديد بأمسية من 7 أشواط

المصدر: وام

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تنطلق غداً أولى أمسيات سباقات مضمار جبل علي في الموسم الجديد، الذي يشهد إقامة 11 سباقا على مدار أكثر من 4 شهور.

ويفتتح المصمار غداً موسم سباقاته ببرنامج يضم 7 أشواط خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، عدا الشوط الأول الذي يحتضن كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة.

وتفتتح الخيول العربية الأصيلة المبتدئة مجريات الحفل عبر سباق "كأس الوثبة ستاليونز" لملاك الاسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبمشاركة 17 من خيول الـ4 سنوات فما فوق على مسافة 1400 متر، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم.

ويشهد الشوطان الثاني والثالث سباقي سرعة للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة، سباق المبتدئة "ستيكس" برعاية الشعفار للاستثمار، بمشاركة 10 خيول، وجوائزه 60 ألف درهم، وسباق "نوفيس ستيكس" لعمر سنتين، برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، بمشاركة 6 خيول، وجوائزه 60 ألف درهم أيضا.

كما يشهد الشوط الرابع على "كأس بنك دبي التجاري" للخيول المهجنة الأصيلة، مشاركة 9 خيول بعمر الـ3 سنوات فيما فوق، لمسافة 1200 متر – هانديكاب، برعاية بنك دبي التجاري، ويبلغ إجمالي جوائزه 76 ألف درهم.

ويشارك في الشوط الخامس على "كأس دبي للمرطبات" للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 1400 متر، 11 من الخيول المبتدئة، وتبلغ جوائزه 60 ألف درهم، ويشارك في الشوط السادس والرئيس على "كأس افتتاح الموسم" لمسافة 1600 متر – هانديكاب، برعاية اسطبلات شادويل، 12 خيلاً بإجمالي جوائز 84 ألف درهم.

ويتنافس في الشوط السابع الأخير على "كأس المشرق لخدمات الري" للخيول المبتدئة فوق 3 سنوات، لمسافة 1800 متر، 9 خيول بإجمالي جوائز 60 ألف درهم.

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