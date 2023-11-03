مضمار جبل علي يكشف تفاصيل الـ«الموسم الأصفر»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق السباق الأول يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجون هايد، ممثل إسطبلات «شادويل»، وياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل.

مكانة عالمية

وتقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل في الدولة، مضيفاً أنه طوال أكثر من 30 عاماً أصبح المضمار الأصفر يتمتع بمكانة محلية وإقليمية وعالمية في عالم سباقات الخيل بفضل دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الدائمة التي تخدم هذه الرياضة النبيلة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة للمضمار الأصفر برئاسة المهندس شريف الحلواني، المدير السابق للمضمار الأصفر، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد أن موسم السباقات في الدولة هذا العام سيكون مثيراً، نظراً للتغيرات التي طرأت في مضامير الدولة، إضافة إلى التكامل الكبير بين إداراتها؛ ما سينعكس إيجاباً على رياضة الخيل، وأبرز دليل على ذلك النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي انضم لها هذا الموسم نادي دبي لسباق الخيل ومضمار «ميدان»، إلى جانب وجود مضمار «الشارقة لونجين» للعام الثاني على التوالي. وأضاف أن موسم سباقات المضمار الأصفر سيشهد إضافة عدد من البطولات الجديدة، أبرزها «الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف» المخصص للمهرات، إضافة إلى تحويل أيام السباقات إلى مهرجانات كبرى مرتبطة بعدد من الأحداث الوطنية والاجتماعية، أبرزها مهرجان «عيد الاتحاد» يوم الثاني من ديسمبر.

إضافة

ومن جانبها، تقدمت لارا صوايا، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا موجودين للمرة الأولى في مضمار جبل علي، إذ سيقومون برعاية وتنظيم 7 سباقات للخيول العربية الأصيلة في موسم مضمار جبل علي، ما يعد إضافة جديدة.

برنامج متوازن

من ناحيته، أشاد ياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، بالجهود التي قام بها محمد الأحمد، وفريق عمله.

وأكد أن البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي متوازن، مشيداً بوجود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

السباقات الكبرى

وكشف مبروك عن تواريخ السباقات الكبرى لموسم سباقات جبل علي، إذ سيقام سباقا «تحضيري - جبل علي للميل»، و«تحضيري - جبل علي للسرعة» يوم 20 يناير المقبل، بينما ينطلق سباقا «جبل علي للميل» و«جبل علي للسرعة» في العاشر من فبراير، بينما سيشهد الأول من مارس إقامة بطولتي «النايفات ستيكس» المخصص للمهرات، و«النوايف ستيكس» المخصص للمهور، أما السباق الختامي يوم الـ16 من مارس فسيشهد إقامة بطولة «جبل علي ستيكس»، و«الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف»، و«جبل علي كلاسيك».

وتطرق للنسخة الثانية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي شهدت انضمام نادي دبي لسباق الخيل؛ ما سيشكل دفعة قوية للسلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، متمنياً اكتمال عقد السلسلة بانضمام مضماري العاصمة أبوظبي، والعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز