علي الشيبة: جمهور نادي أبوظبي للفروسية موعود بموسم استثنائي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفع علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، على دعمه المقدر لرياضة الفروسية بشكل عام، ونادي أبوظبي بشكل خاص، ذاكراً أن سموه دائم التواصل مع كافة الشركاء لإنجاح موسم النادي، ومهتم بأدق التفاصيل، ويحثهم باستمرار على أهمية التطور.

وأكد الشيبة في مؤتمر صحافي بدار النادي، أمس، أن الموسم الجديد سيكون استثنائياً، مشيراً إلى أنه يتضمن 23 فعالية، تشمل 15 سباقاً للسرعة، و8 مسابقات قفز حواجز فئة 4 نجوم، وقال: تحضيراتنا مختلفة ومتميزة للموسم، حتى يلبي الطموحات، ويكون تأكيداً على تطور نادي أبوظبي للفروسية، لذلك بدأنا بتحسينات شاملة على المضمار وميادين قفز الحواجز وكافة والمرافق، مع إضافة مدرج كامل سيصبح جاهزاً قريباً.

عامل مهم

وأشار الشيبة إلى منح الجمهور أهمية كبيرة في الموسم الحالي، لأنه أحد عوامل النجاح المهمة، مبيناً أنهم يعملون على جذب الجماهير إلى مدرجات النادي، بتنظيم العديد من الفعاليات المجتمعية المصاحبة للنشاط، والاهتمام بالأطفال، حتى يكون النادي وجهة للأسر، باعتباره نادياً اجتماعياً أيضاً، وأضاف: الجمهور لديه أولوية خاصة، وحضوره مهم جداً لنا، لذلك سنبذل كل جهدنا حتى نرى مدرجات النادي بدون مكان شاغر.

وكشف مدير عام أبوظبي للفروسية عن تكوين «مجلس ملاك الخيل»، قريباً للمساهمة والمشاركة في في تطوير السباقات.

ووعد علي الشيبة بتنظيم نموذجي لجميع سباقات الموسم بداية من الحفل الأول بعد أيام قلائل، مبيناً أن جميع السباقات ستقام يوم الخميس، باستثناء سباقي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجوهرة تاج الشيخ زايد، مبيناً أن السباقين يعتبران الحدث الأكبر والأبرز في نشاط النادي، وقال: سيكون هنالك برنامج مصاحب للسباقين، يستمر عدة أيام.

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