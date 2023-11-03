منصور الفارسي يهدي MRM لقب تحدي سيح السلم للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الفارس منصور سعيد الفارسي بلقب سباق تحدي سيح السلم لمسافة 119 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة، أمس، وسط مشاركة 166 فارساً وفارسة، ليهدي إسطبلات «أم آر أم» MRM، أول ألقاب موسم سباقات القدرة والتحمل في دبي.

وحقق الفارسي المركز الأول في السباق، رغم احتلاله المركز الثامن والعشرين في المرحلة الأولى، والثالث والعشرين في المرحلة الثانية، قبل أن يقفز إلى المركز العاشر في المرحلة الثالثة، ويحسم الصدارة في المرحلة الأخيرة، على صهوة الجواد «تاتارينو» لإسطبلات MRM، بزمن قدره 4.25.05 ساعات، بعد منافسة ساخنة مع الوصيف الفارس عبد الله علي محمد العامري على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.25.08 ساعات.

واحتل المركز الثالث الفارس خلف أحمد الغيث، على صهوة «فوجي تريو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.25.45 ساعات، يليه في المركز الرابع الفارس البحريني محمد عبد الحميد الهاشمي، على صهوة «تيم امي» لإسطبلات إسناد، مسجلاً زمناً قدره 4.25.49 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس محمد سعيد البلوشي، على صهوة «سيزار ديسكامبس» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 4.27.37 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما نال الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، والوصيف 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر، سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية بوجه عام، ولسباقات القدرة بصورة خاصة.

وأضاف العظب أن برنامج الموسم الجديد، يضم باقة منوعة من السباقات، منها ما هو مخصص للإسطبلات الخاصة وسباقات السيدات، إضافة إلى السباقات المفتوحة، مثل تحدي سيح السلم ضربة بداية الموسم في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيداً بالمنافسة القوية، والمشاركة الواسعة، لافتاً إلى أن تقديم موعد انطلاقة السباق إلى 6 صباحاً بدلاً من 7، لمراعاة عامل حرارة الطقس، وجاءت النتائج إيجابية، بعد عدم وجود إصابات أو حوادث.

ولفت العظب إلى أن الفعاليات مستمرة في مدينة دبي الدولية للقدرة، وسيكون الموعد غداً مع كأس الوصل للقدرة، وستسعى الإسطبلات المشاركة للفوز باللقب، كما توقع أن يشهد الموسم الجديد منافسات قوية، عطفاً على استعدادات مختلف الإسطبلات في فترة التحضيرات الصيفية. وأشاد العظب بالنتائج المميزة لفرسان الإمارات في المشاركات الخارجية في الصيف الماضي، حيث تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال الفروسية عموماً، وسباقات القدرة على وجه الخصوص، والذي تترجمه المشاركة المميزة بحصد الألقاب العالمية، مثنياً على جهود جميع الفرق والأطراف التي ساهمت في نجاح المشاركة الإماراتية في الاستحقاقات الخارجية.

شكر وتقدير

من جانبه، توجه إسماعيل محمد مدرب إسطبلات MRM، بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الدعم والمتابعة لسباقات القدرة عموماً، ولإٍسطبلات MRM على وجه الخصوص، وقال في تصريحات لـ«البيان»، إن افتتاح الموسم بإحراز المركز الأول، تعتبر بداية مثالية، مشيراً إلى أنهم صبروا على الجواد البطل «تاتارينو» في السنوات الماضية، والذي تم استيراده من إيطاليا، وكان ينافس على اللقب في أكثر من مناسبة.

وأضاف إسماعيل محمد أن مشاركات الجواد البطل لهذا الموسم، ستتحدد بناء على مدى جاهزيته في الفترة المقبلة، مؤكداً أن إسطبلات MRM، تم تدعيمها بمجموعة من الخيول الواعدة من أستراليا، من أجل المستقبل.

وأعرب البطل منصور الفارسي عن سعادته بنيل اللقب، مشيراً إلى أنه كسب التحدي مع الجواد البطل «تاتارينو»، الذي يتميز بقدرته على تقديم أداء عالٍ ومثالي في سباق واحد على مدار الموسم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز