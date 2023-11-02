خيول الإمارات تخوض تحدي مهرجان الـ «بريدرز كب» غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تنطلق غداً سباقات مهرجان الـ «بريدرز كب» على مضمار «سانتا انيتا» بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستمر حتى يوم السبت، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في اليوم الأول، عبر «وايت مونلايت» لجودلفين، التي ستخوض غمار شوط «سنيتور كين مادي ستيكس»، المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1300 متر «قوائم»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

كما سيشهد شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت»، لمسافة 1000 متر «الفئة الأولى»، مشاركة «هيدويغ» لجودلفين، بقيادة الفارس أمبرتو ريسبولي وإشراف المدرب اوين هارتي.

السباقات الإنجليزية

ومن جانب آخر، يشارك «كينغ اوف كونكويست» لجودلفين، في سباق «سانت سايمن ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق في إنجلترا، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (يدخل«كينغ أوف كونكويست» إلى هذا السباق، وهو في حالة جيدة، ونعلم أنه يتعامل بشكل جيد مع الأرضية اللينة، ومن شأنه أن يكون منافساً كبيراً إذا ظهر بمستواه الأفضل).

تحدي المهرات

كما سيشهد شوط «بوسرا شام ستيكس» المخصص للمهرات لمسافة 1200 متر «قوائم»، مشاركة «رومانتك ستايل» لجودلفين، بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (حصلت «رومانتك ستايل» على فترة راحة قصيرة، منذ أن ودّعت فئة المبتدئة في «يارموث»، الأرضية اللينة تشكل علامة استفهام، لكنها تبدو مستعدة للارتقاء إلى هذا المستوى).

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