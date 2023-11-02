مضمار جبل علي يكشف تفاصيل الـ«الموسم الأصفر»

المصدر: دبي - ياسر قاسم - خالد المهيري

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برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلنت اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي عن اكتمال كل الاستعدادات لانطلاق السباق الأول يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس في قاعة المجلس بحضور محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجون هايد، ممثل إسطبلات «شادويل»، وياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، إضافة إلى رعاة السباق وممثلي وسائل الإعلام.

مكانة عالمية

وتقدم محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر لسباقات الخيل في الدولة، مضيفاً أنه طوال أكثر من 30 عاماً أصبح المضمار الأصفر يتمتع بمكانة محلية وإقليمية وعالمية في عالم سباقات الخيل بفضل دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهاته الدائمة التي تخدم هذه الرياضة النبيلة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها الإدارة السابقة للمضمار الأصفر برئاسة المهندس شريف الحلواني، المدير السابق للمضمار الأصفر، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأكد أن موسم السباقات في الدولة هذا العام سيكون مثيراً، نظراً للتغيرات التي طرأت في مضامير الدولة، إضافة إلى التكامل الكبير بين إداراتها؛ ما سينعكس إيجاباً على رياضة الخيل، وأبرز دليل على ذلك النسخة الثانية من «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي انضم لها هذا الموسم نادي دبي لسباق الخيل ومضمار «ميدان»، إلى جانب وجود مضمار «الشارقة لونجين» للعام الثاني على التوالي.

مسؤولية كبيرة

وعن الاستعدادات للموسم الجديد، قال محمد الأحمد إن نجاح سباقات المضمار الأصفر الموسم الماضي عقب التغييرات التي قاموا بها ضاعفت المسؤولية الملقاة على عاتقهم لمواصلة هذا التميز في الموسم الحالي.

وأضاف أن موسم سباقات المضمار الأصفر سيشهد إضافة عدد من البطولات الجديدة، أبرزها «الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف» المخصص للمهرات، إضافة إلى تحويل أيام السباقات إلى مهرجانات كبرى مرتبطة بعدد من الأحداث الوطنية والاجتماعية، أبرزها مهرجان «عيد الاتحاد» يوم الثاني من ديسمبر.

إضافة

ومن جانبها، تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لإتاحة الفرصة لهم ليكونوا موجودين للمرة الأولى في مضمار جبل علي، إذ سيقومون برعاية وتنظيم 7 سباقات للخيول العربية الأصيلة في موسم مضمار جبل علي، ما يعد إضافة جديدة للمهرجان على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت: بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حريصون كل الحرص على دعم سباقات الخيول العربية الأصيلة، والملاك، خاصة المواطنين، إضافة إلى المدربين والفرسان، معربة عن أملها برؤية الشباب والشابات الإماراتيين يخوضون غمار السباقات على المستويات كافة.

برنامج متوازن

من ناحيته أشاد ياسر مبروك، مدير تطوير السباقات بهيئة الإمارات لسباق الخيل، بالجهود التي قام بها محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، وفريق عمله، منذ تسلمه الإدارة الموسم الماضي، التي تكللت بالنجاح، متمنياً الشفاء العاجل للمهندس شريف الحلواني، المدير السابق للمضمار، الذي ترك بصمات كبيرة في المضمار الأصفر.

وأكد أن البرنامج الذي أعدته اللجنة المنظمة لسباقات جبل علي متوازن، وراعى متطلبات الملاك والمدربين والفرسان، مشيداً بوجود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ ما يشكل دعماً قوياً لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

السباقات الكبرى

كما كشف ياسر مبروك عن تواريخ السباقات الكبرى لموسم سباقات جبل علي، إذ سيقام سباقا «تحضيري - جبل علي للميل»، و«تحضيري - جبل علي للسرعة» يوم 20 من شهر يناير المقبل، بينما ينطلق سباقا «جبل علي للميل» و«جبل علي للسرعة» في العاشر من فبراير، بينما سيشهد الأول من مارس إقامة بطولتي «النايفات ستيكس» المخصص للمهرات، و«النوايف ستيكس» المخصص للمهور، أما السباق الختامي يوم الـ16 من مارس فسيشهد إقامة بطولة «جبل علي ستيكس»، و«الوصل كلاسيك»، و«جبل علي ديستاف»، و«جبل علي كلاسيك».

وتطرق ياسر مبروك للنسخة الثانية «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، التي شهدت انضمام نادي دبي لسباق الخيل؛ ما سيشكل دفعة قوية للسلسلة التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأضاف أن البداية مع «كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم - الجولة الأولى من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، التي ستقام على مضمار «الشارقة لونجين»، تليها الجولة الثانية «سباق القرهود للسرعة» على مضمار «ميدان»، بينما سيكون الختام مع «بطولة جبل علي للسرعة - الجولة الثالثة من سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، متمنياً اكتمال عقد السلسلة بانضمام مضماري العاصمة أبوظبي، والعين.

موسم مميز

وبدوره، عبّر جون هايد، ممثل إسطبلات «شادويل»، عن فخره واعتزازه بتحقيق الإسطبل بطولة الملاك في بريطانيا، وذلك في ختام الموسم البريطاني للخيول، عقب موسم مميز شهد تحقيق عدد من الإنجازات القوية، أبرزها «برينس أوف ويلز ستيكس»، و«جودمونت إنترناشيونال ستيكس» عبر النجم «مستهدف»، و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» عبر البطل المعتزل «حكم»، إضافة إلى لقب «ناسو ستيكس» عبر «الحسن»، مؤكداً أن هذه النجاحات تحققت بفضل متابعة وإشراف الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، المستمر على خطط الفريق.

وقال إن وجودهم ورعايتهم لسباقات المضمار الأصفر هو تقليد راسخ تاريخياً، نظراً للارتباط الوثيق بين الجانبين منذ التأسيس، مضيفاً أن «شادويل» ستقوم برعاية شوط واحد في كل أمسية، أبرزها سباق «جبل علي للميل».

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