تحدي سيح السلم يدشن سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يدشن تحدي سيح السلم لمسافة 119 كلم صباح اليوم، موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومن المتوقع أن تشهد ضربة البداية مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة.

وينطلق السباق في الساعة 6 صباحاً وينقسم إلى 4 مراحل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن الجوائز المقدمة للفائزين من المركز الأول وحتى المركز العاشر، حيث سيحصل البطل على جائزة نقدية بقيمة 200,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 180,000 درهم، والمركز الثالث 160,000 درهم، والمركز الرابع 50,000 درهم، والمركز الخامس 35,000 درهم ومن المركز السادس وإلى المركز العاشر سيحصل كل فائز على جائزة نقدية بقيمة 30,000 درهم.

شروط

وحددت اللجنة المنظمة الشروط والمعايير الخاصة بالمشاركة في السباق أبرزها أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم من دون سرج أو معدات، وأن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم في الساعة وأن يزيد الحد الأعلى لنبضات قلب الخيل على 64 نبضة بعد كل مرحلة.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب تحدي سيح السلم الذي حققته في الموسم الماضي بواسطة الفارس الواعد راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «اباندومز روكابيلي»، فيما أحرز المركز الثاني الفارس منصور سعيد الفارسي على صهوة الجواد «تاتارينو» لإسطبلات MRM، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة الفرس «ستيرلنغز سفاري» لإسطبلات الريف عجبان.

تهنئة

وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى سموهما على الدعم الكبير والمستمر والاهتمام الواسع برياضة الآباء والأجداد التي شهدت تطوراً كبيراً بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية من قبل أصحاب السمو الشيوخ.

وأضاف العظب لـ«البيان» أنه تم اعتماد برنامج السباقات لهذا الموسم قبل مدة زمنية كافية والذي يتضمن مجموعة من الفعاليات والأحداث المهمة أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وجميعها سباقات تصب لمصلحة رياضة الآباء والأجداد ودعم موروثنا العريق، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في الموسم الجديد الذي يأمل أن يكون موسماً ناجحاً ومميزاً لجميع الأطراف المشاركة في منظومة السباقات، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركاء والجهات المساهمة في تنظيم ونجاح السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة.

استعدادات

واختتم العظب قائلاً: إن جميع فرق العمل كثفت جهودها في الفترة الماضية مبكراً من أجل الاستعداد بصورة مثالية للموسم الجديد، حيث تضم اللجان المتواجدة في إدارة وتنظيم السباقات كفاءات مميزة تملك تجارب وخبرات متراكمة لإقامة السباقات في أبهى صورة وبما يليق باسم ومكانة دبي في تنظيم مختلف الأحداث ومن بينها الفعاليات الخاصة برياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

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