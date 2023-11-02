الكشف عن تفاصيل موسم «مضمار جبل علي» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تعقد اللجنة المنظمة لسباقات مضمار جبل علي، اليوم، مؤتمراً صحافياً بقاعة المجلس، للكشف عن تفاصيل موسم المضمار الأصفر الذي ينطلق أولى سباقاته بعد غدٍ برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وسيتم التطرق خلال المؤتمر، إلى تفاصيل السباق الأول الذي يتضمن 7 أشواط أبرزها شوط (كأس الوثبة ستاليونز) المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وشوط (كأس افتتاح الموسم) برعاية (شادويل).

ويتضمن موسم مضمار جبل علي 11 سباقاً، ويضم عدداً من البطولات الرئيسية الكبرى أبرزها «جبل علي للميل»، و«جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة» في ختام «سلسلة سباقات الإمارات للسرعة»، و«جبل علي - اليوبيل الفضي»، كما تمت إضافة بطولتين جديدتين، «الوصل كلاسيك» و«جبل علي ديستاف».

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