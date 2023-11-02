«أبوظبي للفروسية» يعلن عن تفاصيل سباقات الموسم اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يعقد نادي أبوظبي للفروسية، عند العاشرة من صباح اليوم مؤتمراً صحافياً، في قاعة الاجتماعات بدار النادي والذي يستمر لمدة 60 دقيقة، حسب الجدول المعلن من إدارة النادي التي تكشف خلال المؤتمر عن تفاصيل سباقات الموسم الجديد، والذي ينطلق يوم 10 نوفمبر الجاري عبر الحفل الأول الذي يتكون من 6 أشواط قوية، ويختتم 30 مارس المقبل بعدد 15 حفلاً في الموسم.

ويشارك في المؤتمر علي الشيبة مدير عام نادي أبوظبي للفروسية في أول لقاء له مع وسائل الإعلام بعد تكليفه بالمهمة أخيراً، بجانب جمال السركال مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بالنادي، وعدد من المسؤولين في النادي ومختلف وسائل الإعلام.

وأكدت إدارة النادي أن الموسم الجديد سيكون زاخراً بالفعاليات والمسابقات القوية بعد اكتمال كل الترتيبات خلال الفترة السابقة، والتي شهدت جهوداً مقدرة من الإدارة بهدف تحقيق النجاح المطلوب وتطوير السباقات، بما يتناسب مع سمعة ومكانة مضمار العاصمة.

ويعمل نادي أبوظبي في النسخة الجديدة على جذب أعداد كبيرة من الجماهير إلى المدرجات بتقديم الحوافز المالية وتنظيم السباقات القوية التي تشد محبي السباقات، بمشاركة نخبة الخيول والفرسان للفوز بأغلى الجوائز مع العديد من المفاجآت السارة التي يخطط لها النادي.

وكشفت المصادر عن تحرك النادي لتنفيذ العديد من المبادرات والابتكارات الجديدة التي تساهم في جعل النادي وجهة جاذبة ومحببة لكل المهتمين بشأن الخيل من مدربين وملاك وفرسان إضافة إلى عشاق الخيل من الجماهير.

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