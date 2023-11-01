296 جواداً في «الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي»

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق «مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي» بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية (ECAHO) وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وينطلق المهرجان في اليوم الأول بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة واحدة والمكون من فئتين (أ، ب) بمشاركة 43 من الخيول يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين ويتكون من فئتين (أ، ب) بمشاركة 33 من الخيول.

ويبدأ اليوم الثاني من المهرجان بالشوط الثالث المكون من فئتين (أ، ب) والمخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات، وبمشاركة 28 مهرة، يليه الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر 4-5 سنوات وبمشاركة 23 فرساً، ثم الشوط الخامس للأفراس بعمر 6-7 سنوات وبمشاركة 22 فرساً، يتبعه الشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات وبمشاركة 16 فرساً.

وتنطلق فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة والمقسم إلى فئتين (أ، ب) بمشاركة 23 من المهور، ثم الشوط الثامن ويضم فئتين (أ، ب) للمهور بعمر سنيتن وبمشاركة 44 من المهور، يليه الشوط التاسع للمهور بعمر ثلاث سنوات ويتضمن فئتين (أ، ب) بمشاركة 24 من المهور.

وتتضمن فعاليات اليوم الرابع والختامي للمهرجان، الأشواط العاشر وهو مخصص للفحول بعمر 4-5 سنوات، ويشارك فيه 14 جواداً، والحادي عشر المخصص للفحول بعمر 6-7 سنوات بمشاركة 12 جواداً، يليه آخر الأشواط التأهيلية وهو الثاني عشر المخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر وبمشاركة 16 جواداً.

أمر جوهري

وثمن سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما جعل مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي، محط أنظار ملاك ومربي الخيل في الدولة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للجواد العربي وتطويره أمر جوهري للمحافظة على الخيل العربية الأصيلة، وضمان تطورها في بيئتها الأم قبل أن تجوب العالم بإنجازاتها المشرفة في المحافل الدولية.

وأكد أن المهرجان أخذ على عاتقه منذ انطلاقته، مهمة دعم وتشجيع وتطوير الإنتاج المحلي وجعل منها هدفاً استراتيجياً للنهوض به؛ إذ بات هذا الإنتاج يتصدر الإحصائيات من حيث المستوى والتوليد والبطولات والإنجازات وألقاب الأفضلية في العالم.

ووجه اليحيائي الشكر لرعاة مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي بنسخته العشرين على دورهم في دعم المهرجان، داعياً جمهور الفروسية ومحبي عروض جمال الخيل إلى حضور فعالياته والاستمتاع بمشاهدة أنقى السلالات العربية الأصيلة بالدولة، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن كذلك إقامة معرض لمستلزمات الفروسية على هامش المهرجان.

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