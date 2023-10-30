الجواد «إيجابي» بطل كأس سلطان بن خليفة في أولى منافسات الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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توّج الجواد (إيجابي) لإسطبلات الأصايل، بكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، بفوزه بالمركز الأول في السباق الذي أقيم أمس على مضمار الشارقة لونجين ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، وبلغ مجموع جوائزه المالية 250 ألف درهم، من ستة أشواط مثيرة خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، وشارك 85 خيلاً في المنافسة، ويحتضن مضمار الإمارة الباسمة إجمالي ستة سباقات خلال موسمه الجديد، الذي يختتم في 10 مارس 2024.

تألق وصدارة

وحصد الجواد (فرحان) للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكو وبقيادة ريان كوراتولو، بكأس (لونجين سبيريت فلايباك)، في الحفل الافتتاحي لموسم سباقات مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق.

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