«عياش» بطلاً لكأس الجاهلي في افتتاح موسم سباقات العين

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله

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استهل المهر «عياش» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الموسم الجديد لسباقات المضمار العيناوي 2023-2024 والذي انطلق أول من أمس، على خير نسق، ليتوج بلقب الجاهلي في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وركض المهر البالغ من العمر أربع سنوات برشاقة تحت قيادة برناردو بينيرو، وبإشراف ماجد الجهوري، مبتعداً عن ملاحقه المباشر بفارق 2.75 طول، وقاطعاً المسافة في زمن قدره 1:53:17 دقيقة.

تألق

وتألق المهر (جاب مهني) لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، وبإشراف عرفان إلهي، وقيادة جيسوس روزاليس، واكتسح منافسيه بفارق 5 أطوال، وبزمن قدره 1:53:82 دقيقة، ليتوج بلقب الهيلي في الشوط الثالث للخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة الميل، وبذلك ودع البطل فئة المبتدئة بفوز مستحق بعد سبع مشاركات له في مسيرته التي انطلقت العام الماضي.

الموسم

وكان مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف دشن موسمه الجديد 2023-2024 أول من أمس بجوائز مالية 505 آلاف درهم، وتألف من سبعة أشواط مثيرة وبحضور محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، ومحمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد المدير العام لمضمار جبل علي، ولارا صوايا المديرة التنفيذية لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجمع غفير من عشاق سباقات الخيول.

الشوط الرئيس

ظفر المهر (آر بي موني ميكر) لحمد علي مرشد خميس المرر، وبإشراف حمد المرر وبقيادة كونور بيسلي، بلقب الجيمي في الشوط السابع والرئيس في الحفل الأول، لمسافة السرعة 1000 متر، وبزمن 1:05:79 دقيقة وبفارق 4.25 أطوال عن صاحب المركز الثاني.

كأس الوثبة

توج المهر (الحبي) لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة ريان كوراتولو، بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الاسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، وجاء فوز المهر البطل بفارق 1.75 طول عن صاحب المركز الثاني.

ونجح (كاني دو فاوست) لفاتن أحمد وإشراف عادل مشاحي، وتحت قيادة ساندرو بايفا، في الحصول على لقب القطارة بالشوط الثاني لمسافة 1400 متر، وبفارق 3.5 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

وتوج الجواد (تاج العز) لاسطبلات ابن شهوان للخيول العربية، وبإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة برناردو بينيرو، بلقب المسعودي في الشوط الخامس فيما فاز الجواد (الغربي) لسيف عشير على سليمان المزروعي، وبإشراف أبو بكر داؤود وبقيادة ساندرو بايفا، بلقب زاخر بالشوط السادس ومنح الفوز للفارس.



نجاحات

من جهته، ثمن محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، الدعم الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة، إذ ظل سموه يوفر كل الإمكانات لإنجاح السباقات

موضحاً أن نادي العين بمتابعة وإشراف الشيخ زايد بن حمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ومطر اليبهوني رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، يحرص على تقديم الصورة المتميزة من التنظيم لجميع البطولات، انطلاقاً من دوره المحوري وخبرته الطويلة التي تمتد إلى 14 عاماً في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة.

وتوقع الناصري، أن يكون الموسم الجديد متميزاً، لأهمية الفعاليات المقررة، وبما يوفره النادي من خيارات متنوعة أمام جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي العين، والفعاليات الأخرى المقررة تزامناً مع عيد الاتحاد.

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