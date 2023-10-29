ختام دورة إعداد مدربي الألعاب الأولمبية بالشارقة

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح دورة إعداد مدربي الألعاب الأولمبية للمستوى الأول، والتي امتدت على مدار خمسة أيام، ونظمها اتحاد الإمارات للفروسية واحتضن فعالياتها نادي الشارقة للفروسية والسباق. وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التثقيفي والتعليمي لاتحاد الإمارات للفروسية، لتدريب الكوادر الفنية لرياضة قفز الحواجز والترويض، ورياضة المنافسات المتكاملة كرياضات فروسية أولمبية.

وفي ختام الدورة، قام سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، بتقديم الشهادات للمشاركين في الدورة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز