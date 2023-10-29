سباق كأس سلطان بن خليفة يدشن موسم «الشارقة لونجين»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، يقام اليوم سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويمثل السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023 - 2024، الذي يضم 6 سباقات تختتم في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

رعاية

ستكون الانطلاقة في الثانية والربع ظهر اليوم على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2023 - 2024، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية. ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة بمجموع 85 جواداً مع وجود 5 جياد على الاحتياط، تتنافس على مجموع الجوائز البالغ 250 ألف درهم، ويتكون السباق من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

انطلاقة

ستكون الانطلاقة بالشوط الأول: «شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود جواد على الاحتياط. ويتبعه الشوط الثاني: «شوط لونجين ماستر كوليكشن»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

16 جواداً

وفي الشوط الثالث: «شوط لونجين سبريت فلايباك»، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، الشوط الرابع: «شوط لونجين سبيريت زولو تايم»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

الرئيسي

يتنافس 14 جواداً للفوز بكأس الشوط الرئيسي الخامس في السباق، شوط «كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان» المقدم من شركة لونجين، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 50 ألف درهم.

ويختتم بالشوط السادس: «شوط لونجين كونكيست»، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 8 جياد.

بطولات

أعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السابعة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة، ويتواصل جمع النقاط في بقية مراحل السباق لتحديد الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية، كما ندعو جميع عشاق رياضية الفروسية لحضور ومتابعة أحداث السباق، وسيتم توزيع الترشيحات عند بوابات النادي، والدعوة عامة.

من جانبه، أكد سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الفنية والإدارية والاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي الشارقة خلال الموسم الجديد. وأشاد اليحيائي بمتابعة واهتمام الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالاستعدادات من أجل إنجاح موسم السباقات والفعاليات.

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