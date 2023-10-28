«ترشيحات الخيول» بالذكاء الاصطناعي للعام الثاني

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت إدارة مضمار جبل علي عن توقيع اتفاقية تعاون مع مضامير أبوظبي، العين، و«الشارقة لونجين» لتنظيم مسابقة الترشيحات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لموسم السباقات (2023 - 2024) الذي ينطلق اليوم، في بادرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مضامير الدولة.

ويأتي هذا التعاون عقب النجاح الكبير الذي حققته المسابقة بالنظام الجديد، ونال رضا الجماهير المحبة للسباقات، إذ تم تطبيقه الموسم الماضي في مضماري جبل علي والعين، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

أفكار مبتكرة

وتقدم محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، بمناسبة انطلاق الموسم الجديد للسباقات في الدولة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر والدائم للأفكار التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بسباقات الخيل في مضمار جبل علي، وتساعد على بناء علاقات وثيقة ومتينة مع مختلف مضامير الخيل في الإمارات.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققته مسابقة الترشيحات عبر الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى تكرار هذه التجربة للعام الثاني على التوالي، إذ قام فريق العمل باستطلاع آراء الجماهير الذين أبدوا رضاهم التام عن النظام الذي يسر عليهم عملية المشاركة في مسابقة الترشيحات. كما كشف محمد الأحمد عن استمرار التعاون مع مضمار العين في مجال الترشيحات للعام الثاني على التوالي، مع دخول مضماري أبوظبي و«الشارقة لونجين» إلى هذا النظام المبتكر، مما سيشكل نقلة نوعية بين مضامير الدولة ويرتقي بها إلى مجال أرحب، خصوصاً أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد وهو الارتقاء بالسباقات وإسعاد الجماهير المحبة لهذه الرياضة النبيلة.

عمق العلاقات

بدوره تقدم سلطان محمد خليفة اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه الكبير لسباقات النادي.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه الدائم لسباقات الخيل في الدولة عبر عدد من المبادرات التي تصب في مصلحة السباقات، مؤكداً عمق العلاقة التي تجمع مضماري الشارقة وجبل علي، والتي ظهرت جلياً عبر مشاركتنا في عدد من المبادرات أهمها «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة». وأضاف إن انضمام مضمار «الشارقة لونجين» إلى مسابقة الترشيحات عبر الذكاء الاصطناعي هذا الموسم، يساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين مضامير الدولة، ويدخل الفرحة والسرور في قلوب الجماهير المحبة للسباقات الذين يتفاعلون دائماً مع مثل هذه المبادرات.

تعزيز التعاون

ومن جانبه أكد المهندس علي الشيبه المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية أهمية تعزيز التعاون بين مضامير الدولة، مقدماً خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإدارة مضمار جبل علي على الأفكار المبتكرة التي تخدم هذه الرياضة النبيلة وجماهيرها.

وأضاف إنهم يعملون دائماً على إدخال الفرحة والسرور في قلوب الجماهير التي تتفاعل سنوياً مع مسابقات الترشيحات، لذا ارتأت إدارة النادي الاستفادة من تجربة الأخوة في مضمار جبل علي وتطبيقها هذا الموسم مما سيساهم في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة.

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