7 أشواط مثيرة في استهلالية الموسم الجديد بمضمار العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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يستهل نادي العين للفروسية والرماية والغولف، موسم السباقات الجديد 2023 -2024 ويستقبل أول السباقات في الخامسة من مساء اليوم، والذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة، وتتضمن أربعة أشواط تم تخصيصها للخيول المبتدئة.

وتنطلق الأمسية بمشاركة 13 من الخيول المبتدئة لملاك الإسطبلات الخاصة، عمر 4 سنوات وما فوق، وتتسابق لمسافة 1400 متر، فيما يشارك 13 خيلاً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، يبرز منها: ايه ايه بيرنينج كريسنت وانشانتور الموري، بجانب نبراس، وتستمر الإثارة بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وعلى المسافة نفسها ينطلق الشوط الرابع للخيول المبتدئة. ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر (هانديكاب)، 14 خيلاً، أما في الشوط السادس لمسافة السرعة الدنيا (1000 متر)، فتتسابق 11 خيلاً .

وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير، لمسافة 1000 متر، بمشاركة عدد من الخيول الباحثة عن الفوز الأول بالموسم.

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