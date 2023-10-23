خيول الإمارات تحصد 12 لقباً في "معرض الفرس للجديدة" بالمغرب

المصدر: وام

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حصدت المرابط الإماراتية 12 لقباً من جملة 18 لقباً، في ختام البطولة الدولية لجمال الخيل العربية ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة ال 14 من "معرض الفرس للجديدة"، بمدينة الجديدة بالمغرب، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

و أحرز " مربط دبي" 2 من الألقاب الذهبية، وإسطبلات الأريام 3 ألقاب فضية، ومرابط "عجمان وامارا وبدر عنان" لقباً ذهبياً، ومربط الجواهر لقباً "فضياً"، وفيصل الشحي، ومحمد عبداللطيف طه، وعبدالرحمن العبدولي لقباً "برونزياً"،

وشهدت البطولة التي تحظى بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية مشاركة إماراتية ودولية كبيرة.

وقامت جمعية الإمارات للخيول العربية بتوفير نقل جوي للخيول المشاركة والتي بلغت 22 خيلاً لـ 18 مالكاً.

وأقيمت البطولة الدولية تصنيف "أ" وفقاً لمنظمة المؤتمر الأوروبي للخيول العربية “ECAHO”.

حضر الفعاليات وتوج الفائزين الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات، وسعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية.

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