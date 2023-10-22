كأس زايد للخيول العربية تنطلق غداً في فرنسا

المصدر: وام

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يستضيف مضمار تولوز الفرنسي غداً فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، لتحدي "البريدرز الكلاسيكي" للفئة الأولى.

ويقام السباق تحت مظلة النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتشارك في سباق كأس زايد لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزه 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، 6 خيول لديها العديد من الانتصارات في سباقات أوروبا.

وتتصدر الترشيحات الفرس "إيلاف" لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة انتوني كراستوس.

وخاضت "إيلاف" البالغة من العمر 6 سنوات، والمنحدرة من نسل "رباح دو كارير" 16 سباقاً حققت خلالها الفوز 3 مرات متضمنة سباق "ليوا انترناشونال" للفئة الأولى، والمركز الثاني 4 مرات، والمركز الثالث 3 مرات.

كما ينافس على اللقب الجواد "دجعفر" لعبد الله فهد العطية، وقيادة مايكل بارزلونا، والمهرة "قرة عين" للشيخة ريم آل ثاني، بقيادة فالنتين سيجوي وكلاهما بإشراف فرانسوا روهات.

وهناك الجواد "متباهي عذبة" لعذبة للسباقات، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والجواد "هادي دو كارير" لخليفة بن شعيل الكواري، وقيادة اوليفيه بيلييه، والفرس "ياسمين الشام" ليونامي للاستثمار، وقيادة ايميلن ريفولت، وكلاهما بإشراف توماس فورسي.

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