تتويج إسطبلات «شادويل» ببطولة المّلاك في بريطانيا

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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توجت إسطبلات «شادويل» بلقب بطولة الملاك في بريطانيا، وذلك في أمسية «يوم الأبطال»، التي أقيمت على مضمار «آسكوت» العريق، في ختام الموسم البريطاني للخيول، بحضور الملكة كاميلا قرينة الملك تشارلز الثالث، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

وأصبحت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم خامس سيدة تنال هذا اللقب الرفيع في تاريخ البطولة، إذ واصلت مسيرة والدها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، العالمية التي بدأت قبل أكثر من 40 عاماً، عبر متابعتها وإشرافها المستمر على خطط الفريق، بالإضافة إلى تواجدها الدائم في السباقات المحلية والدولية. ويأتي هذا التتويج عقب موسم مميز للإسطبل حيث شهد تحقيق عدد من الإنجازات القوية أبرزها «برينس أوف ويلز ستيكس» و«جودمونت إنترناشيونال ستيكس» عبر النجم «مستهدف»، و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» عبر البطل المعتزل «حكم» .

إشادة بالإنجاز

وأشادت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بالإنجاز الذي حققه الإسطبل هذا الموسم، وبجهود فريق العمل الذين ساهموا في تحقيق هذه النتائج المميزة طوال الأشهر الماضية .

وأضافت : ( شاهدنا هذا الموسم عودة «حكم» الذي تألق في السباقات التي شارك فيها، وكذلك «مستهدف» الذي توج بلقبي «برينس أوف ويلز ستيكس» و«جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، بالإضافة إلى «الحسن» التي أهدتنا لقب «ناسو ستيكس» للمرة الاولى ) .

بطولة الفرسان

واحتفظ الفارس وليام بيوك، بلقب بطولة الفرسان للعام الثاني على التوالي، فيما تصدر المدربان جون وثادي جوسدن بطولة المدربين في انتظار التتويج الرسمي ديسمبر المقبل.كما ودع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري المضامير الإنجليزية ، عقب إعلانه الأسبوع الماضي تراجعه عن قرار الاعتزال، وإكمال مسيرته في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ حقق ثنائية مميزة في ختام مشواره الأوروبي .

الشوط الرئيس

ومن جانب آخر، توج «كينج أوف ستيل» بلقب الشوط الخامس الرئيس «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلاً زمناً قدره 2.08.42 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فيا سيستينا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب جورج بووي . وحل ثالثاً «هورايزون دور» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب باتريس كوتييه . وشهد السباق مفاجأة بانسحاب «مستهدف» لـ«شادويل» من الشوط نظرا لتغير الأرضية بسبب سقوط الأمطار، إذ سيتجه إلى مهرجان الـ «بريدزركب» في أمريكا الشهر القادم .

الشوط الأول

وشهدت الأمسية تألق خيول جودلفين إذ حقق «ترولرمان» لقب الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3100 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلا زمنا قدره 3.22.14 دقائق وبفارق رقبة عن «كيبريوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين . وجاء في المركز الثالث «سويت وليام» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن .

الشوط الثاني

ظفر «آرت باور» لقب الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس ديفيد آلان وإشراف المدرب تيم إيستربي مسجلا زمنا قدره 1.16.92 دقيقة وبفارق رقبة عن «كينروس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت . وحل ثالثاً «سباي كاشر» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك .

الشوط الثالث

حققت «بوبترونيك» لقب الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2٣00 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك مسجلة زمنا قدره 2.28.29 دقيقة وبفارق رقبة عن «بلو ستوكنج» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت .

وجاءت في المركز الثالث «جاكي أوه» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

الشوط الرابع

اقتنص «بيج روك» لقب الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس أوريليان ليميتر وإشراف المدرب كريستوفر هيد مسجلا زمنا قدره 1.44.58 دقيقة وبفارق 6 أطوال عن «فاكتور شيفال» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب جيروم رينير . وحلت ثالثاً «طاهرة» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

الشوط السادس

ظفر «ذات جيتكيبر» بلقب الشوط السادس والختامي «بالمورال هانديكاب» لمسافة 1600 متر، بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون، مسجلا 1.47.11 دقيقة وبفارق طول عن «روبي جست» بقيادة الفارس توم كويلي وإشراف المدرب جورج مارجارسون .

وجاء في المركز الثالث «دوكلاندز» بقيادة الفارسة هايلي تورنر وإشراف المدرب هاري يوستاس .

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