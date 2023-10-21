خيول الإمارات تخوض تحدي «شامبيون ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يسدل الستار اليوم على موسم السباقات الإنجليزية عبر أمسية «يوم الأبطال»، الذي سيقام على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا بمشاركة أبرز الخيول الإماراتية والعالمية.

وسيكون الشوط الخامس الرئيس «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» محط أنظار محبي السباقات حول العالم نظراً لمشاركة أقوى الخيول في هذا الشوط يتقدمها «مستهدف» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، الذي سيواجه صراعاً قوياً مع «هورايزون دور» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب باتريس كوتييه، و«كينج أوف ستيل» بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب روجر فاريان.

كما سيمثل الإمارات في هذا الشوط أيضاً «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، «دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول «بريتش شامبيونز لونغ ديستانس كب» لمسافة 3100 متر «الفئة الثانية» مشاركة 8 خيول أبرزها «ترولرمان» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«كيبريوس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«تروشان» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب آلان كينغ، و«كولترين» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينغ.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني «بريتش شامبيونز سبرينت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» 15 خيلاً أبرزها، «سونج ألونج» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب كارل بيرك، و«كينروس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت، و«فادريم» بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب المدرب شارلي فيلوز، و«مل ستريم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربة جين تشابل هيام.

الشوط الثالث

يشهد الشوط الثالث «بريتش شامبيونز فليز آند ميرز ستيكس» والمخصص للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» مشاركة 14 مهرة و فرساً أبرزها، «فري ويند» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«جاكي أوه» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«تايم لوك» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

الشوط الرابع

يشارك في الشوط الرابع «كوين إليزابيث الثانية ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» 11 خيلاً أبرزها، «هاي رويال» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب كيفن ريان، و«بادينغتون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«نشوى» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«طاهرة» لآغا خان بقيادة الفارس كريس هايز وإشراف المدرب ديرموت ويلد.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس والختامي «بالمورال هانديكاب» لمسافة 1600 متر مشاركة 20 خيلاً أبرزها، «المبهر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«دوكلاندز» بقيادة الفارسة هايلي تورنر وإشراف المدرب هاري يوستاس، و«سوني ليستون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب رالف بيكيت، و«بارادار» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب جورج بووي.

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