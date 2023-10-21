ذهبيتان لمربط دبي في بطولة دولية لجمال الخيول بالمغرب

المصدر: دبي - البيان

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جدد مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي في المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، التي اختتمت أول من أمس بضواحي مدينتي آزمور والجديدة بالمملكة المغربية، ضمن معرض الفرس الجديدة في نسخته الرابعة عشرة، وشهدت المباراة الدولية منافسات مثيرة ومشوقة بين مرابط عالمية مرموقة تصدرتها مرابط الإمارات وقطر والمغرب، وتميزت بمستوى تنظيمي عال عزز مكانة البطولة المصنفة (أ) ضمن لوئح الإيكاهو، وتألق مربط دبي من خلال مشاركته برأسين من إنتاجه المحلي، بإحرازه ذهبيتين في بطولة المهور بعمر السنة مع المهر «دي فاهر» وهو من الفحل«دي شخاط» والفرس «دي فنانة»، ومع المهر بعمر الثلاث سنوات «دي شرط» الذي جدد عهده مع الذهب في البطولة للمرة الثانية، وهو من الفحل «إكسكليبور» والفرس «دي شيهانة» بنت البطلة العالمية «دي شهلا».

وعبر المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي، عن سعادته بالإنجاز الذهبي للمهرين اللذين مثلا عينة من الإنتاج المحلي العالمي للمربط. وقال: المباراة الدولية للخيل العربية في الجديدة المغربية نعتبرها محطة ثابتة ضمن برنامجنا لكل موسم، بعدما أثبتت مكانتها ضمن أقوى البطولات الدولية. وحرصنا منذ البداية أن ننافس على المركز الأول بين عدد من أقوى المرابط العالمية وتمكنا من البداية أيضاً من تصدرها على غرار ما حققناه في البطولات الدولية المرموقة.

وأشاد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، بمستوى البطولة من كافة مكوناتها، التنظيمية ومستوى المرابط والخيول المشاركة، معتبراً إياها من أنجح البطولات الدولية. وقال: حددنا مشاركتنا في الجديدة بمهرين من إنتاجنا المحلي، وسعداء بإنجازهما الذهبي بين كوكبة من المهور ذات المواصفات والجودة العالية تمثل مرابط عالمية كبرى. بطولة الجديدة تجدد تطورها وتلفت الانتباه إلى كونها حدثاً تنافسياً يستحق الاهتمام.

احتكار

الجدير بالذكر أن مربط دبي يحتكر المركز الأول منذ بداية المشاركة الإماراتية في البطولة، كان آخرها في النسخة الماضية 2022، حيث نال لقب أعلى معدل في البطولة، ونال ذهبيتين مع المهرة «دي نهب» والمهر«دي شرط»، كما نال الفضة مع الفرس «دي ريمة»، ونال البرونز مع المهر «اس ام مشهور» المملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

ويتمتع المهر «دي فاهر» برصيد من الإنجازات منها اللقب الذهبي لبطولة الرباطية لجمال الخيل العربية الأولى في سلطنة عمان، واللقب الذهبي لبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، ولقب الوصافة الفضي لبطولة دبي للجواد العربي، كما يتمتع المهر دي شرط بسجل حافل من الألقاب، منها ذهبية بطولة الجديدة النسخة الماضية، وذهبية بطولة «الآرتي دي كافالو» الدولية بإيطاليا، وذهبية بطولة ستروهن الدولية، وذهبية مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، وبرونزية بطولة دبي للجواد العربي، وبرونزية مهرجان الشارقة كلباء الرابع للجواد العربي.

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