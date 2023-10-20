خطط تسويقية في اتحاد الفروسية لدعم نجاح البطولات

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حرصه على تقديم العديد من الحزم التسويقية لرعاية بطولات الترويض والقفز، بالإضافة إلى بعض الحزم التسويقية للأندية، تشمل الخدمات الإضافية، لإقامة البطولات في الموسم الجديد في أجواء ترفيهية ولائقة للجميع.

وأكدت أمل علي الصايغ رئيسة لجنة التسويق في الاتحاد، أن رياضة الفروسية في تطور مستمر، بفضل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى أن النتائج المميزة لفرسان قفز الحواجز، كان لها الأثر الكبير في رفع قيمة التسويق الرياضي، خصوصاً بعد التأهل للأولمبياد، وتحقيق الميداليات الملونة في آسياد هانغتشو، وقالت: هناك تزايد في عدد الفرسان الحريصين على المشاركة في المسابقات، والحزم الجديدة توفر فرصاً ترفيهية للأفراد والعائلات، قدمنا بعض الحزم التسويقية الموجودة من الموسم الماضي في أشواط جديدة، مثل شوط الفرق في قفز الحواجز.

وأشارت الصايغ إلى منح القطاع الخاص فرصة لدخول مجال التسويق، ورعاية بعض الأشواط، كي يكونوا جزءاً من هذه الرياضة المتطورة.

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