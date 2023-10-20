10 منافسات بالأسبوع الثالث لدوري القفز بأكاديمية بوذيب للفروسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف أكاديمية بوذيب للفروسية على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، غداً وبعد غد، منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات «لونجينن» لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية «لونجين»، وتشتمل المنافسات على 10 أشواط، بجوائز 250 ألف درهم، بإقامة شوطين في الجولة مع تمايز، و4 أشواط بمنافسات المرحلتين، ثم 4 أشواط أخرى من جولة واحدة ضد الزمن.

ويشتمل الأسبوع الثالث بالدوري على منافستين بمواصفات الجولة مع تمايز في يومه الثاني، وهي المرة الأولى التي يشهدها ميدان صالة الأكاديمية بالموسم، الأولى على حواجز ارتفاعها (140) سم لفرسان المستوى الأول، والثانية على حواجز (130) سم، للفرسان من فئتي المستوى الأول والشباب.

وستكون منافسات المرحلتين الخاصة في 4 أشواط، مصممة بحواجز ارتفاعها (105) سم، وحتى (140) سم، حسب الفئات، وجميعها تقام غداً.

وتعود المنافسات بمواصفات المرحلتين على حواجز (90 ـ 100) سم لفئة المبتدئين، و(120) سم لفرسان المستوى الثاني و(الجونيورز)، وتقام 4 أشواط من جولة واحدة ضد الزمن، وتتراوح حواجزها بين (105 ـ 120) سم، حسب الفئات، وتستكمل منافسات الأسبوع بمنافستين من جولة واحدة ليست ضد الزمن، وعلى الفارس إكمالها دون خطأ ضمن الزمن المسموح، وارتفاع حواجزها بين (80 إلى 90) سم، التي خصصت لخيول القفز الصغيرة عمر 4 سنوات.

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