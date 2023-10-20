مشاركة دولية واسعة في ملتقى دبي للفروسية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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استضاف مضمار ميدان العالمي، أمس، النسخة الرابعة من ملتقى دبي للفروسية، بتنظيم نادي دبي للفروسية ونادي دبي لسباق الخيل، وشهد الملتقى مشاركة دولية مميزة وواسعة من رواد صناعة الفروسية في منطقة الخليج العربي والعالم، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، ومحمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام والمدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، وخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، وعلي بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعدد من الملاك والمدربين والفرسان والمهتمين بقطاع الفروسية وصناعة الخيل.

وأقيم الحدث بدعم من هيئة الإمارات لسباق الخيل واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ومشاركة شرطة دبي وشادويل، وشراكة مركز الإمارات للفروسية ومستشفى دبي للخيول، ومشاركة كبار الموردين لمنتجات الفروسية ومقدمي الخدمات في القطاع، بالإضافة إلى ممثلين لأندية الفروسية، والإسطبلات، والمنتجعات، والمزارع.

فرصة

ورحب اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بجميع المشاركين في الملتقى، وقال إن المنتدى أتاح على مر السنين فرصاً كثيرة للخبراء من الموردين ومقدمي الخدمات والمبتكرين للالتقاء مع صناع القرار وأصحاب الخيول والإسطبلات، ما يساعد في إكمال أعمالهم بطريقة أفضل، مؤكداً أنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت الدولة في توفير بيئة حيوية وتنافسية للمصنعين ومقدمي الخدمات لتسويق وبيع منتجاتهم، وأضاف: «تتميز الإمارات بمعارضها وتجمعاتها التي تتيح فرصاً قيمة للشركات التجارية، ونأمل في نادي دبي لسباق الخيل أن يكون هذا المعرض المتخصص قد ساعد العاملين في مجال الفروسية على التواصل مع مختلف الجهات وعملائهم المحتملين».

وأشار العظب إلى أن النسخة الرابعة لملتقى دبي للفروسية تعتبر تظاهرة رياضية واقتصادية تجمع الجهات والشركات وكل المهتمين في قطاع الخيل قبل بداية الموسم الجديد الذي يتمناه أن يكون موسماً ناجحاً لجميع الأطراف في قطاع الفروسية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة للملتقى تعتبر منصة مثالية أمام الشركات لعرض منتجاتها وابتكاراتها بما يواكب التطور الذي يشهده عالم الفروسية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومحاضرات قيمة وهادفة من جهات حكومية وخاصة.

جذب

وأضاف العظب لـ «البيان» إنهم حرصوا على جذب واستقطاب الجهات الراغبة في الاستثمار في قطاع الفروسية وصناعة الخيل في الإمارات، وأثبت الملتقى تميزه من عام إلى آخر في ظل وجود شركات جديدة، حيث تميزت النسخة الرابعة بوجود نحو 7 جهات جديدة تشارك لأول مرة في المعرض المصاحب للحدث الذي سلط الضوء ضمن محاوره على قضية الحد من هدر المياه بما ينسجم مع توجهات وجهود الدولة في هذا الاتجاه التي يترجمها تنظيم الحدث الدولي الكبير مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل.

وشهد الملتقى ضمن فعالياته ندوة عن الخدمات التي تقدمها جمعية الإمارات للخيول العربية، قدمتها لؤلؤة المنصوري، واستضاف الملتقى في الندوة الثانية الفارس برناردو بينيرو في سرد لسيرته الذاتية في مجال الفروسية، واختتمت الندوات بموضوع رفاهية الحيوان-الخيل، قدمها الدكتور سعيد الجابري من بلدية دبي.

تقدير عالمي

وتسلم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب على هامش الحدث، شهادتين لنادي دبي لسباق الخيل، من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الأولى لتسجيل أكبر علم تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون، والثانية لأكبر شعار تم تشكيله بطائرات الدرون، خلال أمسية كأس دبي العالمي 2023 الذي شهد حضوراً عالمياً وإقبالاً واسعاً من الجماهير من كافة أرجاء العالم، وتم تقديم شهادة موسوعة غينيس العالمية التي تعتبر السلطة العالمية في كل ما يتعلق بتحطيم الأرقام القياسية في مختلف المجالات.

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