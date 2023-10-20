موسم القدرة ينطلق اليوم في قرية بوذيب

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، اليوم، موسم القدرة الجديد 2023 - 2024، بسباقين تأهيليين، الأول لمسافة 40 كلم، والثاني لمسافة 81.20 كلم، بمشاركة كبيرة من الإسطبلات وأندية الفروسية، التي تسعى لتأهيل خيولها في مستهل الموسم.

وتقام الفعاليات تحت إشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم سباق الـ 81.20 كلم، إلى 3 مراحل، تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها بالألوان البنية 30.10 كلم، والثانية باللون الأزرق لمسافة 30.80 كلم، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثالثة 20.30 كلم، وتم ترسيمها باللون الأبيض، ويتكون سباق الـ 40 كلم من مرحلة واحدة، تم ترسيمها باللون البني.

وسيتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة، وفق شروط السباق.

وأكد محمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة اكتمال كل الاستعدادات لاستقبال سباقات الموسم الجديد بميادين قرية بوذيب، وفقاً لأعلى المعايير، التي تضمن سلامة الفرسان والخيول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز