تحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع «دارلي» باليابان..النجم «حكم» لـ «شادويل» يعتزل السباقات

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلنت إسطبلات «شادويل» عن اعتزال النجم المتألق «حكم» وتحويله إلى مجال الإنتاج في مزارع «دارلي» باليابان العام القادم.

وفي رصيد البطل المعتزل 11 انتصاراً منذ بداية مشاركاته العام 2019، أبرزها «بطولة دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» العام 2022، «كورونيشن كب» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في ذات العام، و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» في شهر يوليو الماضي.

وقال المدرب أوين بوروز: «كان من دواعي سروري تدريب «حكم» خلال المواسم الأربعة الماضية، وسأكون مديناً له إلى الأبد فقد ساعدني في الارتقاء بمسيرتي إلى مستوى جديد». وأضاف: «لقد حقق لي الكثير في مهرجان «رويال آسكوت»، كذلك في دبي، وبعدها انطلقنا وحققنا ألقاباً كلاسيكية كبيرة مثل «كورونيشن كب» و«كينج جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، إنه فعلاً بطل مميز يتميّز بكافة الصفات التي جعلته يتألق في كافة السباقات التي شارك فيها».

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