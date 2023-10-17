المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق ..«أيمن» يواجه «وسمي الخالدية» بكأس الوثبة بالسويد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



يستضيف مضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للسرعة ولمسافة 1200 متر والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، وفي مظلة النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. ويأتي تنظيم المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

نخبة

يجتمع للسباق البالغة جائزته 113 ألف كرونا سويدية، 7 من نخبة الخيول، وأبرزها صاحب التصنيف الأعلى «وسمي الخالدية» لاسطبلات الخالدية في بولندا، وبإشراف جانسيوسز كوزلاوسكي، وقيادة اندرياس جرابيرج، وهو صاحب التصنيف البالغ 81، وفاز بثمانية سباقات، من أصل 16 مشاركة، حل فيها خمس مرات في المركز الثاني.

وينافس أيضاً الجواد القوي «أيمن» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة الفارسة أولريكا هولمكويست، الذي حقق الفوز 14 مرة من مجمل 56 مشاركة، ويبلغ تصنيفه 81 رطلاً، ويواجه التحدي مع المرشح الأول.

سباقات

وهناك «ديجلانو» للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، بقيادة الفارسة ريبيكا ستيل جلوفز، الفائز 9 مرات من مجمل 47 مشاركة، و«هاسارد دو فاوست» للمالكة والمدربة كاميلا نلسون، بقيادة الفارس جاكوب جوهانسون ويبلغ تصنيفه 70 رطلاً.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكان أول سباقات المهرجان قد انطلق بقوة في 11 يناير الماضي، وتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، وسيشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز