على حواجز الـ(135 ـ 140) سم..الفارس سالم خميس السويدي يتألق في «الإمارات لونجين لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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ثنائية جديدة أحرزها الفارس سالم خميس السويدي، من نادي الشارقة للفروسية، على حواجز الـ(135 ـ 140) سم، في أهم منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته الـ(12)، وبإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، وجاءت ثنائية السويدي هذه المرة في أكاديمية بو ذيب للفروسية، في ميدان قاعة سلطان بن زايد الكبرى، واشتملت منافسات اللقاء الثاني لفرسان وفارسات القفز، على 10 منافسات، أقيمت في يومي السبت والأحد الماضيين، وتفرعت فئاتها إلى 24 شوطاً، وهو ما شهدته منافسات دوري القفز للأسبوع الثاني على التوالي، وجرت في ميدانين، بإشراف لجنتي تحكيم.

وواصل الفارس سالم خميس السويدي سلسلة انتصاراته التي بدأها الأسبوع الماضي، وجاءت هذه المرة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتنافس فيها 18 فارساً، وأكمل المرحلتين 8 فرسان من دون خطأ، وكانت اليد الطولى فيها لفرسان نادي الشارقة للفروسية الذين أحرزوا المراكز الـ9 الأولى، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس سالم السويدي مع الفرس «زادورا»، التي كان قد أحرز معها ثنائية في اللقاء الأول في الموسم.

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