برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان..."أولاف"و"عائشة" يتوّجان بكأس الوثبة للخيول العربية في إسبانيا وبولندا

المصدر: وام

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فاز المهر "جي أم أولاف" لجرانكسا سبورت، والمهرة "عائشة الشحانية" لإسطبلات الهيفي، بسباقي كأس الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة أمس، بكل من إسبانيا وبولندا، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وتنافست 8 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات فما فوق، في مضمار ضاحية "جاليشيا" بإسبانيا، على كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 5 آلاف يورو.

وتمكن المهر "جي أم أولاف"، بإشراف دييجو كاسترو كاستينراس، وقيادة هيلدر خوسيه بيريرا، من حسم اللقب بعد منافسة قوية مع وصيفه "بالومبينا دو لانس" بفارق عنق، فيما جاء ثالثاً "جي بي لازتانا".

وظفرت المهرة "عائشة الشحانية" لإسطبلات" الهيفي، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة اس مورا بلقب سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 2000 متر، في مضمار سلوزفيك"، بالعاصمة البولندية وارسو، بمشاركة 7 خيول، والبالغة جائزته 5 آلاف يورو، بفارق 4,5 طول عن الوصيف "عزام الخالدية".

وسجلت البطلة زمناً قدره 2:20:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة "الذاخرة".

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