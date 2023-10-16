«موج» لجودلفين تخطف الأضواء في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطفت «موج» لجودلفين بطلة سباق الـ«1000 جينيز الإنجليزي»، الأضواء باقتناصها لقب سباق «كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار «كينلاند» في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.48.06 دقيقة، وبفارق نصف طول عن «ليندي» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش. وجاءت في المركز الثالث «ميشن أوف جوي» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب جراهام موشن.

إنجاز جديد

بهذا الانتصار، يصل المدرب العالمي سعيد بن سرور إلى الانتصار الـ 500 في السباقات الفئوية منذ بداية مسيرته في عالم سباقات الخيل، ليواصل ترسيخ اسمه في السباقات المحلية والعالمية، والذي بات يشكل أحد الأرقام الصعبة في عالم المضامير.

فعلى الصعيد المحلي، ارتبط بعلاقة خاصة ومتميزة بكأس دبي العالمي، إذ يحمل الرقم القياسي برصيد 9 انتصارات، ابتداءً مع «المتوكل»، للمغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في سنة 1999، وانتهاءً بصاحب الثنائية التاريخية «ثندر سنو» لجودلفين في سنة 2019، إضافة إلى إحرازه لقب أفضل مدرب في كرنفال كأس دبي العالمي مرات عدة.

سمعة عالمية

وعلى الصعيد العالمي، سطع نجمه بقوة، عقب انتقاله إلى نيو ماركت سنة 1995، حيث ذاعت شهرته، وتربع على عرش المدربين في العالم، وقدم أوراق اعتماده ممثلاً للدولة في أروقة صناعة الخيل الأوروبية، إذ حقق معظم الألقاب الكلاسيكية في إنجلترا وإيرلندا وفرنسا، إضافة إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا وألمانيا واليابان وكندا، وغيرها من الدول، وأبرزها «2000 جينيز الإنجليزي»، و«1000 جينيز الإنجليزي»، و«الديربي الإنجليزي»، و«كينغ جورج السادس وكوين إليزابيث ستيكس»، و«الآرك الفرنسي»، وغيرها من الألقاب العالمية.

أقوى الانتصارات

كما شكل ثنائياً متميزاً مع الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، الذي حقق معه أقوى الإنجازات والانتصارات، وفي سنة 2016، وصل إلى الانتصار الـ2000 في السباقات العالمية، كما توج 4 مرات بلقب بطولة المدربين في إنجلترا، ونال أرفع الجوائز التكريمية، وأبرزها أوائل الإمارات سنة 2015، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن فئة المدرب المحلي سنة 2017، وجائزة «محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل» سنة 2019. وفي شهر مايو الماضي، تمكن المدرب العالمي من رفع رصيد انتصاراته في السباقات المصنفة من الفئة الأولى إلى 195 فوزاً عندما ظفرت «موج» بلقب الـ«1000 جينيز الإنجليزي».

فرحة عارمة

وفي هذا الصدد، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور: كان رائعاً الوصول إلى الفوز رقم 500 بالسباقات الفئوية، كما أن الوصول إلى هذا المعلم البارز في سباق من الفئة الأولى وبمهرة فائزة في السباقات الكلاسيكية يعد نتيجة طيبة للجميع، وتتمتع «موج» بسرعة عالية وتحملت مسافة 9 فيرلونغ، والميل أفضل مسافة لها بالتأكيد، ولكني أفضل التريث في تحديد الوجهة حتى فترة أقرب من سباقات مهرجان «بريدرز كب»، وسننظر مدى إن كان سباق «بريدرز كب فيلي اند مير تيرف» سيكون الوجهة.

مهرة متميزة

بدوره، قال الفارس أوشين ميرفي: المدرب سعيد بن سرور كان مرتاحاً لسير تدريبات المهرة في الإسطبل، وطلب مني قيادتها الأسبوع الماضي قبل إظهارها تألقها في هذا السباق، الشرائح الزمنية كانت سريعة نوعاً ما في النصف الأول من السباق، ولكنها مهرة متميزة وقدمت المزيد، وتتمتع بقلب وعقل كبير، وأنا مرتاح لتحقيق الفوز لجودلفين وسعيد بن سرور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز