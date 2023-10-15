أقيم بميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي ..الجواد "مناضل سعفان" يتوج بلقب "كأس رئيس الدولة" للخيول العربية في مصر

المصدر: وام

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فاز الجواد "مناضل سعفان" بلقب المحطة المصرية لسلسلة سباقات كأس "صاحب السمو رئيس الدولة" للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ 30 للكأس الغالية.

شهد مهرجان الكأس الغالية بمحطته الـ12 في مصر مشاركة 62 خيلاً تمثل نخبة الجياد المصرية في 6 أشواط، تحت إشراف اللجنة العليا المنظمة للسباقات، بالتعاون مع الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة دول العالم.

كما تقام السباقات انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية، بصفتها إرثاً أصيلا من تراث الإمارات الوطني، وامتداداً لنهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحصد البطل "مناضل سعفان" العائد لإسطبلات سعفان، بإشراف المدرب ميشيل كوكيدس وقيادة الفارس جوجور، لقب الشوط الرابع (الرئيسي)، وقطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، في 1:58:00 دقيقة، بفارق طول عن صاحب المركز الثاني "بريق الأمل"، فيما جاء ثالثا "ميسون الأصيل".

وتوج الفائزين صالح جمعة السعدي، نائب سفير الدولة لدى مصر، وسعيد المهيري ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، وفليكس يوسف رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر.

وقال سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس "رئيس الدولة" للخيول العربية الأصيلة: "سعداء بتواصل نجاحات الكأس الغالية وامتدادها للمحطة الـ12 في مصر الشقيقة، وبالجهود التنظيمية والدور المميز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على تحقيق المشاركة الواسعة لملاك ومربي الخيل، والكأس الغالية مستمرة في تعزيز الدعم والرعاية لسباقات الخيل المصرية وتحقيق النهضة لمسيرتها".

وأكد الرحماني أن هذه المحطة في مصر تمثل فخراً لسلسلة سباقاتنا العالمية، متقدماً بالتهنئة لجميع الفائزين في الأشواط الستة التي عكست حجم ومكانة العلاقات والروابط الاستراتيجية والمسيرة المشتركة مع الأشقاء المصريين.

ومن جانبه قال صالح جمعة السعدي : "فخورون بنجاحات الكأس الغالية، ويسرنا المشاركة في سباق المحطة الـ12 لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر الشقيقة، كما تدل المشاركة الكبيرة لملاك الخيل على مكانة الحدث، وقيمته الكبيرة ومدى قوة الروابط بين الإمارات ومصر".

وبدوره أوضح سعيد المهيري : نفخر بالتعاون الرياضي المشترك بين الإمارات ومصر في جميع الرياضات والألعاب، والحدث حقق نجاحاً كبيراً بالحضور الجماهيري الكبير، والأجواء المميزة التي رافقت المهرجان بجميع أشواطه، وسعداء بالنجاحات والأصداء المميزة، والتفاعل الكبير لملاك الخيل في مصر مع سباقات الكأس الغالية.

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