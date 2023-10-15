خيول جودلفين تواصل تألقها في المضامير العالمية

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في المضامير العالمية، إذ حققت خماسية مثيرة في إنجلترا وأمريكا.

ففي اليوم الثاني الختامي لمهرجان «دبي أبطال المستقبل»، الذي أقيم على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، ظفرت خيول الإسطبل الأزرق الملكي بثلاثية ، جاءت عبر «انشيانت ويزدم»، الذي توج بلقب «إمريتس اوتم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

تألق مثير

وأضاف «آرابيان كراون» الانتصار الثاني، بتحقيقه لقب «غياث زيتلاند ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما اختتم «هايلاند آفنيو» سلسلة الانتصارات، باقتناصه لقب «إيرثلايت دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرئيس

كما شهدت الأمسية تألق «سيتي أوف تروي»، الذي ظفر بلقب الشوط الرئيس «ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى»، وبقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، بينما اقتنصت «فوني ستوري» لقب «بيناتوبو بوديسيا ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1200 متر «قوائم»، وبقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

انتصارات أمريكية

وفي السباقات الأمريكية، توجت «اتيرنال هوب» لجودلفين بلقب سباق «ساندز بوينت ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات والذي أقيم في مضمار «اكودكت»، وبقيادة بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما حقق «بولد آكت» لجودلفين أيضاً لقب سباق «سيكامور ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» والذي أقيم في مضمار «كينلاند»، وبقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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