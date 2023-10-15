حصاد مميز للقدرة الإماراتية في البطولات العالمية

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد فرسان الإمارات حضورهم المميز في مختلف البطولات والاستحقاقات الخارجية هذا العام بعد تحقيق العديد من الإنجازات التي تعكس ريادة رياضة القدرة والتحمل الإماراتية في مختلف المحافل الدولية، أبرزها بطولات العالم التي احتضنتها أوروبا هذا العام في فرنسا وإستونيا. ويعتبر الإنجاز الأهم هو التتويج بلقب بطولة العالم للشباب والناشئين التي احتضنتها ميادين كاستيلسجرات الفرنسية بمشاركة 70 فارساً وفارسة من 25 دولة، حيث واصل فرسان الإمارات كتابة التاريخ في عالم سباقات القدرة بالمحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي في البطولة بعد تحقيق المركزين الأول والثاني، والحصول على الميداليتين الذهبية والفضية عبر كل من الفارس راشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، والفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا».

مونديال إستونيا

وحصد الفارس بطي النعيمي وصافة بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات التي أقيمت في منطقة باديس بجمهورية إستونيا بمشاركة 60 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف دول وقارات العالم، وأحرز النعيمي المركز الثاني على صهوة الجواد «أي دبليو اسكالم». وحقق فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مستهل مشاركتهم الخارجية بعد احتكار ألقاب سباقات القدرة في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية الذي احتضنته الحديقة الملكية لقصر ويندسور التاريخي ببريطانيا تزامناً مع احتفالات المملكة المتحدة بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وجاءت سيطرة فرسان الإمارات على المركز الأول في السباقات الثلاثة عن طريق الفارس فارس أحمد المنصوري بطل السباق الرئيس لمسافة 160 كلم على صهوة «أيدي دي مونترايز»، فيما هيمن فرسان الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كلم بعد تتويج الفارس سعيد البلوشي بالمركز الأول على صهوة الشميمي، وإحراز الفارس سعيد الشامسي المركز الثاني على صهوة «ايتنا ترينكريا» ونال المركز الثالث غيث عبد الواحد، على صهوة «لينيك ديل مولي». وظفر الفارس مصعب الفلاسي بلقب سباق 100 كلم في مهرجان ويندسور على صهوة «ايبيني دو بارثاس» وحلت في المركز الثاني الفارسة ميثاء القبيسي على صهوة «بالكان بيليسكا».

سباق مونبيزير

وتألق فرسان إسطبلات F3 في سباق مونبيزير الدولي للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في فرنسا بمشاركة 87 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم، حيث نجح الفارس زايد المهيري في انتزاع المركز الأول على صهوة «الشميمي» وجاء وصيفاً راشد حميد على صهوة «غوزيلا».

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