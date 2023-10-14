غداً.. 15 خيلاً تتنافس في سباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة بإسبانيا وبولندا

المصدر: وام

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يشهد مضمار ضاحية "جاليشيا" بإسبانيا، ومضمار "سلوزفيك" بالعاصمة البولندية وارسو، غداً الأحد إقامة سباقي كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 15 خيلاً، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للخيول العربية الأصيلة والترويج لتراث الإمارات.

وتشارك في مضمار "جاليشيا" بإسبانيا 8 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، أبرزها "بالومبينا دو لانس" للمالك جان ماتانزا، بإشراف هيكتور دومنجيز جارسيا وقيادة روبيرتو بيريز دوران.

ومن أبرز الخيول المشاركة أيضا "جي بي لازتانا" لأونيتو دو سيلتا، بإشراف ادريان مارينو سالديويرو، وقيادة خوسيه رامون روماي، و"ديان جي أي" لاسطبل ريفاس، بإشراف دانييل ريفاس أوتيرو، وقيادة نفس المدرب، و"جي ام اولاف" لجرانسا سبورت، بإشراف دييجو كاسترو كاستينيراس، وقيادة هيلدر خوسيه فاريا بيريرا.

ويحتضن مضمار "سلوزفيك" في وارسو، سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لمسافة 2000 متر، بمشاركة 7 خيول عربية أصيلة في سن 3 سنوات، على الجائزة المالية البالغة 5 آلاف يورو، تتقدمها المهرة "الذاخرة" لفالح الدوسري، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور.

ويتنافس على اللقب "أجيرهولمس بيتاجو" لأجيرهولمس للسباقات، بإشراف سي باولاك، وقيادة أي ريزيكوف، و"عزام الخالدية" لبولسكا أي كي اف، بإشراف تي ام كاسبرزايك، وقيادة أم سيرنك

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