ثنائية لجودلفين في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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حققت خيول جودلفين ثنائية في افتتاح مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، الذي أقيم على مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، إذ ظفرت «دانس سيكوانس» لجودلفين بلقب «أو سو شارب ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما جاء الانتصار الثاني عبر«ديفوتد كوين»، التي حققت لقب الشوط السادس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الرئيس

كما شهدت الأمسية، تألق «يلانغ يلانغ»، التي اقتنصت لقب الشوط الرئيس «فيليز مايل»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر«الفئة الأولى»، بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

وحقق «انكويستفلي» لقب شوط «كورونواليس ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب كيفن دي فوي، فيما اقتنصت «ماتيلدا بيكوت» لقب «شالينج ستيكس» لمسافة 1400 متر«الفئة الثانية» بقيادة الفارس أوشين ميرفي، وإشراف المدرب كيران كوتر، بينما ظفرت «نوفوس» بلقب «نيو ماركت بوني أكاديمي ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس توم كويلي، وإشراف المدرب جاري مور.

اليوم الختامي

ويسدل الستار اليوم على فعاليات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو سباق «ديوهيرست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 8 خيول أبرزها «الينابي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «سيتي أوف تروي» بقيادة الفرس ريان مور وإشراف المدرب آيدين اوبراين، «إيبرين» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

«إمريتس اوتم ستيكس»

يشهد شوط «إمريتس اوتم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 7 خيول أبرزها « انشيانت ويزدم» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «آرابك ليجند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

«غياث زيتلاند ستيكس»

يشارك «آرابيان كراون» لجودلفين في شوط «غياث زيتلاند ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

كما يشهد شوط «إيرثلايت دارلي ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة»، مشاركة 10 خيول أبرزها بطل كأس البحرين الدولي « دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، «هايلاند آفنيو» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

عودة البطلة

ومن جانب آخر، تعود «موج» لجودلفين بطلة سباق الـ« 1000 جينيز الإنجليزي» إلى مضامير السباقات العالمية، إذ ستشارك فجر الأحد في سباق «كوين إليزابيث الثانية شالينج كب ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي سيقام على مضمار «كينلاند» في الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور. وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: (ستخوض المهرة مشاركتها الأولى على مسافة تسعة فيرلونغ، لكنها تناسبها مضمار كينلاند ونتطلع إلى رؤيتها مرة أخرى في مضمار السباق. الخطة تتمثل في معرفة كيفية أدائها هنا قبل أن نقرر مشاركتها في سباق« مايل أو فيلي آند مير تيرف» في مهرجان «بريدرز كب»).

تحدٍ جديد

كما سيشهد سباق «ساندز بوينت ستيكس » لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» المخصص للمهرات الذي سيقام على مضمار «اكودكت» في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة «اتيرنال هوب» لجودلفين بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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