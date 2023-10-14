كأس الشيخة فاطمة في ضيافة فرنسا اليوم

المصدر: دبي- البيان

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يستضيف مضمار تاربس الفرنسي اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة المخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، للخيول العربية الأصيلة، والترويج لتراث الإمارات.

وخصصت فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (فلير دافريل)، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1500 متر، والبالغ جائزته المالية 16 ألف يورو، بمشاركة نخبة من الخيول.

وأبرز الخيول المرشحة للفوز هو الجواد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سامي لي، والفرس «كوثر» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة جاري سانشيز.

ويقام السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز (بري فيردريك بوا)، لمسافة 2300 متر، البالغ جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 8 خيول أبرزها «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف اوليفر تريجودت، وقيادة انتوين ويرل، و«غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بيلسون، وقيادة هوجو مويسان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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