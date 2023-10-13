بأكاديمية بوذيب للفروسية في منطقة الختم .. "الإمارات لونجين" لقفز الحواجز يبدأ أسبوعه الثاني غدا

المصدر: وام

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تنطلق غداً “السبت” بأكاديمية بوذيب للفروسية، في منطقة الختم، منافسات الأسبوع الثاني للنسخة الـ12، لدوري "الإمارات لونجين" لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين ودعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتشتمل المنافسات على 10 أشواط، معظمها بمواصفات المرحلتين، ويتنافس فيها فرسان وفارسات من المنتسبين لأندية ومراكز الفروسية في الإمارات، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية 250 ألف درهم.

وتقام المنافسات على ميدانين؛ الأول (الرئيسي) للمنافسات التي جرى تصميم مساراتها بحواجز يبلغ ارتفاعها 120 سم، وحتى 140 سم، فيما تقام المنافسات المخصصة لخيول القفز الصغيرة عمر (4 إلى 5) سنوات، والفرسان من فئتي الأشبال والمبتدئين، على أرضية الميدان الثاني، بمواصفات الجولة الواحدة، ومصممة مساراتها بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 80 و115 سم.

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