«دبي أبطال المستقبل» ينطلق في «نيو ماركت» بإنجلترا اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يشهد مضمار «نيو ماركت» العريق في إنجلترا، عصر اليوم، انطلاقة مهرجان «دبي أبطال المستقبل»، الذي يتضمن يومه الأول 8 أشواط مثيرة.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «فيليز مايل»، المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد مشاركة 8 مهرات، أبرزها «شواري» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب أولي سانجستر، و«يلانغ يلانغ» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«كلاسيكل سونج» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 15 خيلاً، «فلورا أوف برمودا» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، و«مياهاريس» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، و«ميدنايت أفير» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

الشوط الثاني

وتشارك في الشوط الثاني «جودلفين لايفتايم كير أو سو شارب ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، 7 مهرات، أبرزها «دانس سيكوانس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«ستار ميوزك» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب ريتشارد هيوز، و«جوشنج جولد» لسالم راشد بن غدير بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

وقال المدرب شارلي آبلبي: تحسن أداء «دانس سيكوانس» بشكل جيد للغاية من الناحية البدنية منذ فوزها بسباق للمبتدئة في جولاي كورس، ونتطلع لرؤيتها وهي تنافس على خيل بمثل هذا المستوى، ولو هطلت بعض الأمطار لن تتأثر فرصها بالسباق، ونأمل أن يسهم هذا السباق في توفير بعض الإرشادات في التوجه نحو الشتاء والموسم المقبل.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» مشاركة 6 خيول، أبرزها «أودينس» بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«شودف بين آرنج» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، و«شينديت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع «أولد راولي كب» لمسافة 2400 متر، 12 خيلاً يتقدمها «هيومنتي» لـ«قطر ريسنج» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، و«الساكب» لـ«مربط الوسمية» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب أندرو بالدينج، و«دنمارك» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر مشاركة 10 مهرات، أبرزها «ديفوتد كوين» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«لوميير دور» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب جيمس تيت، بينما تشارك «إنشانتد لايف» لجودلفين في الشوط السابع لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الثامن

تشارك في الشوط الثامن الختامي «نيوماركت بوني أكاديمي ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» 12 مهرة وفرساً، أبرزها «سيلفر ليدي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«فيل أوف شادوز» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«مقدمة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: باعتقادنا أن مسافة حتى 10 فيرلونغ سوف تناسب «سيلفر ليدي»، وشعرنا بارتياح من أدائها في «روزماري ستيكس»، الذي يعد أول مشاركة لها بعد استراحة، وفي منافسة على مسافة أقصر من 1.5 ميل، ونأمل أن يسهم ذلك في تعزيز فرص «فيل أوف شادوز»، حيث يمكن قيادتها بكل ثقة قريباً من المجموعة المتصدرة.

السباقات الأمريكية

ومن جانب آخر، يشارك «بولد آكت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي، في سباق «سيكامور ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام فجر السبت على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المدرب شارلي آبلبي: حصل«بولد آكت» على بوابة رائعة، هي الثالثة، وغادر إلى الولايات المتحدة في حالة طيبة، والأرضية هناك يفترض أن تكون مناسبة له، ونأمل أن يكون منافساً معتبراً في السباق.

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