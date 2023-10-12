اتحاد الإمارات للفروسية والسباق يعتمد خطة تطوير شاملة لمنتخب الترويض

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن خطة لتطوير منتخب الترويض، ودعم تواجده في البطولات المحلية والخارجية المقبلة، لاسيما بعد مشاركته الناجحة في دورة الألعاب الآسيوية أخيراً في الصين.

وأكد حسام زميت رئيس قسم الحواجز والترويض، حرص اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي على توفير جميع متطلبات التفوق والتنافسية لمنتخب الترويض، وتوفير أفضل الظروف التي تقوده للتطور، والمشاركة في البطولات المختلفة.

وقال : " هناك تزايد في أعداد الفرسان والفارسات بصفوف منتخب الترويض، ومشاركاتهم المحلية مستمرة مع إسطبلاتهم للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، ومن ثم الانضمام إلى صفوف المنتخب في الفعاليات التنافسية بإشراف الأجهزة الفنية المختصة".

وأشار إلى أن المشاركة الأخيرة للمنتخب في آسياد الصين كانت لها الأثر الكبير في منح هذا المنتخب الزخم الكبير والاهتمام الواضح من الفرسان والفارسات، ما يعزز أهمية المرحلة المقبلة لدعمه بالعناصر الجيدة، وخوض المنافسات المختلفة، بطموحات تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة أن اتحاد الفروسية حرص على تجهيزه وإعداده على مدى السنوات الماضية، ويضم في صفوفه مجموعة متميزة من الفرسان.

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