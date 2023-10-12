جولته الوداعية دفعته للتفكير بفتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية..فرانكي ديتوري يعدل عن قرار الاعتزال

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن الفارس المخضرم فرانكي ديتوري تراجعه عن قرار اعتزال سباقات الخيل نهاية العام الحالي، والانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في السباقات هناك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن جولته الوداعية التي شارك فيها بعدد من السباقات العالمية، دفعته إلى التفكير بفتح صفحة جديدة في مسيرته المهنية، عبر الانتقال إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إذ سوف يكون هدفه الرئيسي هو تحقيق لقب «ديربي كنتاكي».

وقال ديتوري البالغ من العمر 52 عاماً: «لم أتوقع أن يكون هذا العام ناجحًا جدًا، أشعر أنه لا يزال يتعين عليّ القيام بالمزيد، لذا فإن الخيار الواضح بالنسبة لي هو الانتقال إلى أمريكا لأنني قضيت وقتًا ممتعًا هناك خلال فصل الشتاء، وسأكون مقيمًا في سانتا أنيتا ولكنني في الوقت ذاته سوف أواصل المشاركة في السباقات التي تقام في دبي والمملكة العربية السعودية عندما يكون ذلك متاحًا».

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