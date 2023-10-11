الريسي: إنجاز الحواجز في «الآسياد» يحفزنا لترك بصمة في الأولمبياد

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في خططها واستراتيجياتها التطويرية، لتمكين فرسان الإمارات بالقدرات والمهارات التنافسية، وتحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية.

وأضاف الريسي: إن تميز منتخب قفز الحواجز وحصوله على 3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين يمثل تتويجاً للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والذي كان له أثر واضح وملموس في الإنجازات النوعية لرياضة الفروسية بشكل عام.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تعزز طموحات فرسان الإمارات في المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، وغيرها من الاستحقاقات التي تنتظر هذا المنتخب بعناصره الواعدة.

وقال الريسي: «فخورون بالإنجاز التاريخي للفرسان في الآسياد، بفضل رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وتوفير الظروف الملائمة للوصول إلى منصات التتويج عالمياً، وحرص سموه على رعايته خلال الاعداد في معسكر ألمانيا، وعلى مدى السنوات السابقة».

وثمن الريسي، دعم الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، لأبطال المنتخب.

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