ضمن استعداداته للأولمبياد،..منتخب الإمارات لقفز الحواجز يشارك في 7 بطولات بالدولة

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز سيخوض خلال الفترة المقبلة، 7 مشاركات دولية في الدولة، من أهمها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024.

ويبدأ المنتخب هذه المشاركات ببطولتي أبوظبي- فئة الأربع نجوم في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل، كما يشارك في بطولة العين الدولية فئة الثلاث نجوم أواخر الشهرنفسه، ثم بطولتي الشراع الدولية وكأس الأمم في يناير 2024، وبطولة أخرى فئة النجمتين في فبراير 2024، كما يشارك في بطولتي أبوظبي والشارقة خلال نفس الشهر.

وقال حسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز والترويض في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق: "تكتسب معظم هذه البطولات أهمية كبيرة لأنها مؤهلة إلى كأس العالم 2024 في السعودية، كما ترفع مستوى استعداد الفرسان والخيل، قبل أولمبياد باريس 2024".

ويدشن المنتخب معسكره في لندن يوم الجمعة المقبل ضمن استعداداته للأولمبياد، وقد أكد فارسه عمر المرزوقي "20 عاما"، المتوّج بفضية الفردي في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، أن المعسكر يمثل مرحلة مهمة في برنامج الإعداد.

وقال المرزوقي: "فخور بحصولي على فضية الآسياد، كأصغر فارس بين المشاركين في الدورة، وذلك بفضل دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع".

وأضاف: "نافسنا بقوة على المركز الأول في الفرق، لكن لم يحالفنا التوفيق، وتابعنا المحاولة في الفردي وحصلنا على فضية وبرونزية، وطموحاتنا لن تتوقف، وأولمبياد 2024 يمثل هدفاً كبيراً لجميع فرسان العالم".



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