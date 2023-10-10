تستضيفها ستة من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات .. تألق سالم السويدي بثنائية مع «زادورا» في افتتاحية موسم القفز

المصدر: وام

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أحرز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «زادورا» أول ثنائية في مستهل منافسات الموسم الجديد لقفز الحواجز، وانطلاقة منافسات النسخة 12 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتضمن 11 منافسة أسبوعية، تستضيفها ستة من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، واشتملت منافسات الأسبوع الأول على 10 منافسات جرت في يومي السبت والأحد الماضيين في ميادين نادي الشارقة للفروسية.

وشهد المنافسات الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتوّج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام للنادي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية.

شكر

وبمناسبة انطلاقة منافسات الموسم، الذي اقترن بفوز فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز بثلاث ميداليات في آسياد الصين (19)، قال الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي: سعداء بانطلاقة الموسم الجديد لقفز الحواجز، ومشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والفارسات وخاصة من الناشئين، وما يسعدنا أكثر ما يتصف به الفرسان من أخلاق عالية وهو ما يهمنا في المقام الأول قبل تحقيقهم النتائج، وتطور مستوى أداء الفرسان الناشئين، ونتذكر معه البدايات الأولى وإلى أين وصلت اليوم وهو ما يسعدنا، ويعني أن اللبنات الأولى كانت سليمة، وعلى الإخوة تكملة المشوار مع تمنياتنا لهم بالتوفيق.

وأضاف: الموسم الجديد حافل بالمنافسات والبطولات الدولية، ونعرف أن عدداً كبيراً من الفرسان لا يمتلكون سوى الأعداد اليسيرة من الخيول، ولذلك عليهم بالتوازن بين ما يمتلكون من خيول وكم المشاركات في المنافسات واختيار المناسب منها لمستوى خيولهم، والمحافظة عليها بعدم الضغط عليها يأتي أولاً، وقبل تحقيق النتائج، في موسم ممتلئ وصارت الطموحات فيه أكبر من السابق.

تهنئة

كما هنأ الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، منتخب قفز الحواجز وفوزه ببرونزية الفرق، وفضية وبرونزية الفردي، موضحاً أن منتخب الإمارات لقفز الحواجز في أولمبياد باريس 2024 سيدخل المنافسة بتفاؤل كبير، وخاصة أن فرسان منتخبنا لا تنقصهم الخبرات والجهوزية، ويتبقى مستوى الخيل، ونأمل دعم الفرسان بالخيل القادر على تحقيق طموح شعب الإمارات.

ثنائية

وفي نتائج البطولة، أحرز الفارس سالم خميس السويدي أول ثنائية في الموسم مع «زادورا» في منافسة المستوى الأول وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وعلى حواجز 135 سم، وشارك فيها 16 فارساً، نجح 4 منهم في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وتواصلت مراكز فرسان نادي الشارقة حتى المركز السادس، وفي المنافسة الوحيدة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، لفرسان المستوى الأعلى، وبحواجز على ارتفاع (140) سم، تنافس 17 فارساً، وصعد منهم إلى جولة التمايز 5 فرسان، وأكمل التمايز 3 فرسان من دون خطأ أيضاً، وحاز المراكز الأربعة الأولى فرسان نادي الشارقة للفروسية، وأكمل سالم خميس السويدي ثنائية افتتاح الموسم مع «زادورا» وزمن التمايز 35.83 ثانية، وأضاف إليها فوزه بالمركز الثالث مع «كيمبرلي» وبزمن 37.33 ثانية، والثاني علي حمد الكربي مع «كيمبرلي» وبزمن 36.50 ثانية، وفوز سالم خميس بثنائية مع الفرس «زادورا» (10 سنوات).

نجاح الزبيبي

وفي المنافسة الثالثة في أول لقاء في الموسم للفرسان من المستوى الأول وفئة الشباب، وبمواصفات المرحلتين الخاصة وعلى حواجز 130 سم، تنافس 45 فارساً، وخطف جائزة المركز الأول محمد فادي الزبيبي مع «شانيل بوي» من نادي الشارقة للفروسية، وانتزع علي حمد الكربي والجواد «دوكلاهوما»، صدارة المنافسة الثانية على حواجز الـ130 سم، من مرحلتين، وشارك فيها هذه المرة 49 فارساً وفارسة.

صدارة الكربي

ولخيول القفز الصغيرة عمر (6) سنوات، أقيمت أولى منافساتها من مرحلتين خاصة وعلى حواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وشارك فيها 26 خيلاً، ونالت المراكز الأربعة الأولى خيول من نادي الشارقة للفروسية، وتقدمها الجواد «هوليوود» بقيادة الفارس موفي الكربي، وفي المنافسة الثانية لخيول الـ6 سنوات، شاركت 26 منها، وذهبت الصدارة إلى «ديون زد» بقيادة عبدالله حمد الكربي.

وشارك 32 فارساً من فئة (الجونيورز)، وأكمل الجولتين من دون خطأ 10 فرسان، وتصدرهم خالد أحمد الحمادي مع «غاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي، والمراكز من الثاني وحتى الثامن ذهبت إلى الفرسان (الجونيورز) من نادي الشارقة للفروسية، ومن الفرسان المبتدئين (الفئة المتقدمة) شارك 36 فارساً وفارسة، وذهب المركز الأول إلى سلطان النعيمي والجواد «اتش كيه الشبابي»، من نادي الشارقة للفروسية.

الخيول الصغيرة

على الميدان الرملي الخارجي أقيمت منافسة المرحلتين الخاصة وعلى حواجز 105 سم لخيول القفز الصغيرة عمر 5 سنوات، وشارك فيها 19 خيلاً، و7 منها أكملت المرحلتين من دون خطأ، وتقدمها «بلوغا» بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية.

ومن الفرسان الأشبال شارك 19 فارساً، ونجح 3 منهم في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وأولهم ميشا خان مع الفرس «فيرست ليدي» من مركز الإمارات للفروسية في دبي، ومن فئة المبتدئين (المتقدمة 3)، تنافس 38 فارساً وفارسة، على حواجز (115) سم، وأكمل المرحلتين 4 فرسان من دون خطأ، وتوّج بالمركز الأول الفارس عبدالعزيز سعيد الخاطري مع «غيسينا» من اسطبلات الدانة، وأقيمت المنافسة الثانية للفئات ذاتها وبالمواصفات نفسها في ختام منافسات اليوم الثاني (الأحد)، وفيها فاز عبدالله حمد الكربي مع «كاندو» من نادي الشارقة، وعبدالعزيز الخاطري مع «غيسينا» من اسطبلات الدانة، ومن فئة الأشبال الفارس مبخوت الكربي مع «زاندوكان» من نادي الشارقة، ومن خيول الـ5 سنوات، فاز الجواد «بلوغا» بقيادة الفارس راشد محمد الرميثي من نادي أبوظبي للفروسية.

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